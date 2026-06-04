Llegó Instagram Plus: cuáles son las nuevas funciones y cuánto cuesta

Meta ha marcado un hito en la evolución de sus plataformas con el lanzamiento oficial de Instagram Plus, una suscripción premium opcional de su red social que debutó globalmente hoy.
La red social lanza a nivel global su versión de pago que incluye el esperado "modo incógnito" para Stories y herramientas avanzadas de personalización. Qué pasará con la versión gratuita.
Meta ha marcado un hito en la evolución de sus plataformas con el lanzamiento oficial de Instagram Plus, una suscripción premium opcional de su red social que debutó globalmente hoy.
Esta nueva modalidad, que ya se encuentra disponible en mercados como Argentina, busca ofrecer un mayor control y herramientas exclusivas a los usuarios más activos sin alterar la experiencia básica y gratuita de la aplicación.
La suscripción tiene un costo estandarizado de $3.99 USD al mes a nivel global, aunque en Argentina inicialmente costará U$D1,99 donde el lanzamiento se concretó simultáneamente este jueves, y permite a los usuarios suscribirse directamente desde la configuración de su perfil.
El principal atractivo de Instagram Plus es el conjunto de 11 funciones exclusivas diseñadas para potenciar las Stories y la personalización del perfil. Entre ellas destaca Story Preview, el denominado "modo incógnito" que permite visualizar historias de forma discreta sin que el creador reciba una notificación de visualización.
El paquete premium incluye también:
A pesar del entusiasmo por estas funciones, expertos en ciberseguridad han emitido alertas sobre la proliferación de archivos APK fraudulentos que prometen activar Instagram Plus de forma gratuita. Se ha advertido que estas aplicaciones modificadas suelen contener spyware diseñado para robar contraseñas, exfiltrar comunicaciones cifradas y comprometer la privacidad del dispositivo. Meta recomienda realizar la suscripción únicamente a través de los canales oficiales dentro de la aplicación para evitar bloqueos de cuenta o riesgos de espionaje.
Instagram Plus es solo el primer paso de una estrategia más amplia de Meta para diversificar sus ingresos. La compañía ya adelantó que próximamente se lanzarán Facebook Plus y WhatsApp Plus en la región. Además, se están realizando pruebas de Meta One, un paquete que unificará todas las ofertas de suscripción de la empresa en un solo lugar.
Meta enfatizó que el Instagram tradicional seguirá siendo gratuito y que ninguna función esencial desaparecerá para quienes decidan no pagar, manteniendo el modelo de negocio basado en anuncios para el resto de la comunidad.