Llegó Instagram Plus: cuáles son las nuevas funciones y cuánto cuesta

Meta ha marcado un hito en la evolución de sus plataformas con el lanzamiento oficial de Instagram Plus , una suscripción premium opcional de su red social que debutó globalmente hoy.

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Esta nueva modalidad, que ya se encuentra disponible en mercados como Argentina , busca ofrecer un mayor control y herramientas exclusivas a los usuarios más activos sin alterar la experiencia básica y gratuita de la aplicación.

La suscripción tiene un costo estandarizado de $3.99 USD al mes a nivel global, aunque en Argentina inicialmente costará U$D1,99 donde el lanzamiento se concretó simultáneamente este jueves, y permite a los usuarios suscribirse directamente desde la configuración de su perfil.

El principal atractivo de Instagram Plus es el conjunto de 11 funciones exclusivas diseñadas para potenciar las Stories y la personalización del perfil. Entre ellas destaca Story Preview , el denominado "modo incógnito" que permite visualizar historias de forma discreta sin que el creador reciba una notificación de visualización.

El paquete premium incluye también:

Mejoras en Stories: tiene la capacidad de extender la duración de las publicaciones hasta 48 horas , crear listas de audiencia ilimitadas, y el uso de Super Hearts (reacciones animadas).

tiene la capacidad de extender la duración de las publicaciones hasta , crear listas de audiencia ilimitadas, y el uso de (reacciones animadas). Estadísticas avanzadas: Información sobre cuántas veces se ha vuelto a ver una Story y una herramienta de búsqueda rápida dentro de la lista de visualizadores.

Información sobre cuántas veces se ha vuelto a ver una Story y una herramienta de búsqueda rápida dentro de la lista de visualizadores. Personalización estética: Posibilidad de cambiar el ícono de la aplicación, usar fuentes exclusivas en la biografía y fijar hasta seis publicaciones en el perfil.

Posibilidad de cambiar el ícono de la aplicación, usar fuentes exclusivas en la biografía y fijar hasta en el perfil. Privacidad de Feed: Una opción para publicar directamente en el perfil o en historias destacadas sin que el contenido aparezca en el feed principal de los seguidores.

Llegó Instagram Plus Llegó Instagram Plus con nuevas funciones exclusivas para suscriptores de pago Meta

Cómo activar Instagram Plus

Actualizar la app : lo primero es asegurarse tener la versión más reciente en tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store).

: lo primero es asegurarse tener la versión más reciente en tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store). Menú de perfil : hay que ingresar a nuestro perfil y tocar el botón de menú con las tres líneas horizontales.

: hay que ingresar a nuestro perfil y tocar el botón de menú con las tres líneas horizontales. Sección Plus : en la opción del buscador hay que escribir Instagram Plus (o Suscripciones ).

: en la opción del buscador hay que escribir (o ). Suscripción: Seleccionar el plan, agrega un método de pago y activar los beneficios.

Seguridad y el riesgo de las versiones no oficiales

A pesar del entusiasmo por estas funciones, expertos en ciberseguridad han emitido alertas sobre la proliferación de archivos APK fraudulentos que prometen activar Instagram Plus de forma gratuita. Se ha advertido que estas aplicaciones modificadas suelen contener spyware diseñado para robar contraseñas, exfiltrar comunicaciones cifradas y comprometer la privacidad del dispositivo. Meta recomienda realizar la suscripción únicamente a través de los canales oficiales dentro de la aplicación para evitar bloqueos de cuenta o riesgos de espionaje.

El futuro del ecosistema "Plus"

Instagram Plus es solo el primer paso de una estrategia más amplia de Meta para diversificar sus ingresos. La compañía ya adelantó que próximamente se lanzarán Facebook Plus y WhatsApp Plus en la región. Además, se están realizando pruebas de Meta One, un paquete que unificará todas las ofertas de suscripción de la empresa en un solo lugar.

Meta enfatizó que el Instagram tradicional seguirá siendo gratuito y que ninguna función esencial desaparecerá para quienes decidan no pagar, manteniendo el modelo de negocio basado en anuncios para el resto de la comunidad.