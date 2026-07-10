La UE le exigió a Meta cambiar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram y amenazó con una cuantiosa multa

La Unión Europea (UE) advirtió que Meta deberá modificar el denominado "diseño adictivo" de Facebook e Instagram, o de lo contrario podría enfrentar una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

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La Comisión Europea emitió un dictamen preliminar en el que concluyó que ambas plataformas no limitaron adecuadamente los riesgos que representan para los usuarios, especialmente para niños, adolescentes y personas vulnerables, debido a funciones diseñadas para mantener su atención durante el mayor tiempo posible.

"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Según el regulador europeo, Meta deberá introducir modificaciones en el diseño de Facebook e Instagram para cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Meta es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp

Entre las medidas que la Comisión considera necesarias figuran:

Desactivar funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento infinito (scroll infinito) y la reproducción automática de contenidos.

consideradas como el desplazamiento infinito (scroll infinito) y la reproducción automática de contenidos. Implementar pausas efectivas que limiten el tiempo de uso de las plataformas.

que limiten el tiempo de uso de las plataformas. Modificar los algoritmos de recomendación para que estén menos orientados a maximizar la interacción y el tiempo de permanencia de los usuarios.

Si la investigación concluye que Meta incumplió la normativa europea y la empresa no introduce los cambios exigidos, Bruselas podrá imponer una sanción de hasta el 6% de los ingresos globales anuales de la compañía.

La empresa ingresó el año pasado más de 200.000 millones de dólares. Es decir, la multa podría irse hasta unos 12.000 millones de dólares.

La respuesta de Meta a la queja de la UE

Desde Meta manifestaron su desacuerdo con las conclusiones preliminares de la Comisión Europea, aunque aseguraron que continuarán colaborando con las autoridades comunitarias durante el proceso.

Por su parte, un alto funcionario europeo aclaró que el objetivo principal del bloque no es sancionar económicamente a las empresas.

"Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", explicó.

Una ofensiva contra las grandes tecnológicas

La investigación contra Meta comenzó en 2024 bajo la Ley de Servicios Digitales, la normativa con la que la Unión Europea busca obligar a las grandes plataformas digitales a reforzar la protección de los usuarios y combatir prácticas consideradas perjudiciales.

En febrero de este año, Bruselas ya había emitido una advertencia similar contra TikTok, al exigir cambios en funciones que podrían fomentar un uso compulsivo de la aplicación.

No obstante, desde la Comisión Europea señalaron que existe una diferencia entre ambos casos y reconocieron que Meta ha mostrado una mayor disposición para abordar la protección de los menores, aunque consideran que las medidas implementadas hasta ahora siguen siendo insuficientes.