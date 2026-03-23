Meta elimina el título universitario: el nuevo requisito de Mark Zuckerberg para trabajar en IA

La empresa prioriza ahora la experiencia práctica y los proyectos demostrables sobre la formación académica tradicional para puestos en ingeniería y sistemas.

Meta decidió eliminar la exigencia de títulos universitarios para múltiples posiciones técnicas vinculadas a la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg busca captar talento mediante la evaluación de proyectos reales y experiencia práctica, permitiendo que el portafolio personal sustituya al diploma tradicional como principal sello de confianza para ingresar a la compañía.

La compañía busca incorporar talento específicamente en las áreas de ingeniería, machine learning y sistemas. Este cambio responde a la aceleración vertiginosa de la tecnología, donde la evidencia concreta de habilidades tiene más peso que un certificado académico que muchas veces queda obsoleto antes de que el alumno se gradúe.

image El portafolio como nuevo sello de confianza profesional Para los roles de ingeniería más aplicada, Meta ahora solo exige contar con proyectos públicos, colaboraciones relevantes o repositorios de código demostrables. Este giro se refleja de manera explícita en sus anuncios de empleo recientes, donde el requisito se describe como “licenciatura o experiencia práctica equivalente”. De esta forma, la experiencia adquirida mediante la ejecución real gana terreno frente a la formación convencional.

Es importante destacar que esta política tiene matices según el área. Mientras que para los puestos de ingeniería y desarrollo de software los canales están abiertos para autodidactas, Meta mantiene la exigencia de doctorados o estudios avanzados para sus roles de investigación científica avanzada. Para el resto, el foco está puesto en la capacidad de adaptación y los resultados tangibles.

image Mark Zuckerberg, quien abandonó sus estudios en Harvard, ha sido un crítico recurrente de la educación tradicional. El empresario sostiene que, si bien la universidad cumple una función social y de socialización importante, no prepara adecuadamente a las personas para los empleos que demanda el mercado tecnológico moderno.