23 de marzo de 2026 - 12:41

Meta elimina el título universitario: el nuevo requisito de Mark Zuckerberg para trabajar en IA

La empresa prioriza ahora la experiencia práctica y los proyectos demostrables sobre la formación académica tradicional para puestos en ingeniería y sistemas.

Meta ya no exige título universitario a sus postulantes.

Meta ya no exige título universitario a sus postulantes.

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Por Sofía Serelli

Meta decidió eliminar la exigencia de títulos universitarios para múltiples posiciones técnicas vinculadas a la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg busca captar talento mediante la evaluación de proyectos reales y experiencia práctica, permitiendo que el portafolio personal sustituya al diploma tradicional como principal sello de confianza para ingresar a la compañía.

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La compañía busca incorporar talento específicamente en las áreas de ingeniería, machine learning y sistemas. Este cambio responde a la aceleración vertiginosa de la tecnología, donde la evidencia concreta de habilidades tiene más peso que un certificado académico que muchas veces queda obsoleto antes de que el alumno se gradúe.

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El portafolio como nuevo sello de confianza profesional

Para los roles de ingeniería más aplicada, Meta ahora solo exige contar con proyectos públicos, colaboraciones relevantes o repositorios de código demostrables. Este giro se refleja de manera explícita en sus anuncios de empleo recientes, donde el requisito se describe como “licenciatura o experiencia práctica equivalente”. De esta forma, la experiencia adquirida mediante la ejecución real gana terreno frente a la formación convencional.

Es importante destacar que esta política tiene matices según el área. Mientras que para los puestos de ingeniería y desarrollo de software los canales están abiertos para autodidactas, Meta mantiene la exigencia de doctorados o estudios avanzados para sus roles de investigación científica avanzada. Para el resto, el foco está puesto en la capacidad de adaptación y los resultados tangibles.

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Mark Zuckerberg, quien abandonó sus estudios en Harvard, ha sido un crítico recurrente de la educación tradicional. El empresario sostiene que, si bien la universidad cumple una función social y de socialización importante, no prepara adecuadamente a las personas para los empleos que demanda el mercado tecnológico moderno.

La desconexión entre la universidad y el mercado actual

Zuckerberg también ha señalado el impacto negativo de la deuda estudiantil, calificándola como un problema grave que limita las elecciones profesionales de los jóvenes. Según su visión, el encarecimiento de la educación superior contribuye a incrementar las desigualdades, lo que hace necesario fomentar rutas alternativas como la capacitación autodidacta y los oficios técnicos.

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Para quienes deseen aplicar a estas vacantes, la empresa ha institucionalizado un canal directo a través de su página oficial en la sección de empleos. Allí, los aspirantes pueden revisar los requisitos de cada cargo y probar su competencia mediante sus trabajos previos. Esta estrategia busca atraer a perfiles versátiles que dominen la tecnología de punta, independientemente de dónde hayan adquirido sus conocimientos.

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