Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 23 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.414.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.415 en Banco Nación. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comienza a interesarse en los próximos vencimientos de deuda de nuestro país aunque demora la revisión del desembolso en millones de dólares.

dólar lunes 23 de marzo La cotización se mantiene estable a pesar del caos internacional de la guerra de Medio Oriente. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 23 de marzo Banco Nación: $1.415

$1.415 Banco Galicia: $1.410

$1.410 Banco BBVA: $1.420

$1.420 Banco Santander: $1.415

$1.415 Banco Ciudad: $1.415

$1.415 Banco Patagonia: $1.420

$1.420 Banco Macro: $1.422

$1.422 Banco Hipotecario: $1.410

$1.410 Banco Supervielle: $1.418

$1.418 Banco Credicoop: $1.420

$1.420 Banco Piano: $1.415

$1.415 Banco Comercio: $1.415

$1.415 ICBC: $1.415

$1.415 Brubank: $1.406 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen en curso, aunque todavía no hay una fecha confirmada para la finalización de la segunda revisión del acuerdo, tal como anunció el propio organismo. Esta falta de definiciones mantiene en alerta al mercado, que observa de cerca la posibilidad de que se otorgue un "waiver" y el cumplimiento de las metas económicas, en un contexto donde el riesgo país volvió a ubicarse en torno a los 600 puntos básicos (633) y las tasas de los créditos personales continúan elevadas en medio de un aumento de la morosidad.