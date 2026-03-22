22 de marzo de 2026 - 08:41

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 23 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.414.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.414.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.415 en Banco Nación. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comienza a interesarse en los próximos vencimientos de deuda de nuestro país aunque demora la revisión del desembolso en millones de dólares.

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Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 23 de marzo

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.410
  • Banco BBVA: $1.420
  • Banco Santander: $1.415
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.422
  • Banco Hipotecario: $1.410
  • Banco Supervielle: $1.418
  • Banco Credicoop: $1.420
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.415
  • ICBC: $1.415
  • Brubank: $1.406

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen en curso, aunque todavía no hay una fecha confirmada para la finalización de la segunda revisión del acuerdo, tal como anunció el propio organismo. Esta falta de definiciones mantiene en alerta al mercado, que observa de cerca la posibilidad de que se otorgue un "waiver" y el cumplimiento de las metas económicas, en un contexto donde el riesgo país volvió a ubicarse en torno a los 600 puntos básicos (633) y las tasas de los créditos personales continúan elevadas en medio de un aumento de la morosidad.

  • El panorama genera dudas en torno al próximo desembolso de USD 1.000 millones, ya que la instancia técnica de revisión sigue abierta y sin un cronograma claro de aprobación. Si bien el FMI valoró el proceso de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la ausencia de precisiones temporales mantiene la incertidumbre tanto en los inversores como en los analistas.
  • En su última comunicación, la vocera del organismo, Julie Kozack, remarcó que el BCRA logró adquirir USD 3.600 millones, cumpliendo así con uno de los objetivos establecidos en el programa vigente. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los tiempos de cierre de la revisión, lo que deja abierto el interrogante sobre cuándo podrían concretarse nuevos desembolsos.
dólar lunes 23 de marzo

Mientras tanto, el Gobierno intenta preservar la estabilidad en el frente cambiario y financiero, al mismo tiempo que el mercado sigue de cerca la evolución de la deuda soberana y los indicadores del sistema bancario, en un escenario donde las señales externas e internas continúan condicionando las expectativas.

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