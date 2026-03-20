El dólar mayorista cerró debajo de los $1400 y alcanzó su mayor baja semanal desde fines de enero

El tipo de cambio mayorista registró una caída de $9,50 y el blue también cedió este viernes. A cuánto cotiza el minorista, MEP y CCL.

El dólar resiste por debajo de los $1.400 en su mayor baja semanal desde fines de enero

El dólar registró una baja en el mercado mayorista este viernes y se ubicó por debajo de los $1.400, ya que retomó la tendencia bajista de la última semana de febrero. En la semana, retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

El tipo de cambio mayorista registró una baja de $4 en la jornada y cerró en $1.390,50, en un movimiento que moderó parcialmente las subas recientes del tipo de cambio. Con este valor, la cotización quedó a un 17,8% del techo de la banda cambiaria vigente, fijado en $1.638,52, lo que refleja que el precio continúa operando cerca del límite superior establecido por el esquema oficial.

dólar viernes 13 de marzo El tipo de cambio mayorista registró una baja de $4 este viernes WEB Se trata, además, de la mayor proximidad al techo desde el 30 de junio de 2025, cuando la brecha había alcanzado el 19,2%, en un contexto de fuerte tensión cambiaria. El dato marca que, pese al retroceso diario, el tipo de cambio se mantiene en niveles elevados dentro de la banda de flotación.

Otras cotizaciones En el segmento minorista, en tanto, el dólar se ofreció a $1.415 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana, la cotización acumuló un descenso de $5, en línea con la leve corrección observada en el mercado mayorista.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50.

dólar jueves 5 de marzo El dólar minorista se vendió a $1.415 WEB En tanto, el dólar MEP opera a $1.420,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,20. El dólar blue retrocede y se ofrece a $1.415 para la venta. No obstante, en el acumulado semanal registra un alza de $5 y, de sostener esta tendencia, anotaría su primer avance en un mes.