Tras nuevos ataques cruzados, el petróleo se dispara más del 10% y vuelve a rozar los 120 dólares por barril

El barril de petróleo brent para entrega en mayo mantiene fuertes subidas este jueves y se dispara más del 10%, con lo que roza los 120 dólares , afectado por el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los ataques producidos a instalaciones gasistas.

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Según datos de Bloomberg recogidos por la agencia EFE, el precio del brent se disparaba esta mañana el 10,79%, hasta los 119,05 dólares, aunque antes llegó a tocar un máximo en los 119,13 dólares.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, también aumentaba, aunque con menos fuerza. Avanza el 3,29%, hasta los 99,49 dólares antes de la apertura oficial del mercado.

Asimismo, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, también se disparaba el 25,5 %, hasta los 68,6 euros por megavatio hora (MWh).

Trump afirma que EE.UU. desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán

El precio del crudo y del gas mantienen este jueves la escalada que ya registraron en la víspera, ante el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con ataques cruzados a infraestructuras energéticas.

En la víspera, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones gasistas iraníes, entre ellas al campo de gas natural South Pars (Pars Sur) en el golfo pérsico de Irán.

Trump dice que EE.UU. desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur en el golfo pérsico que Irán comparte con Catar.

En una publicación donde Trump se desliga del ataque indicó que: "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada".

El mandatario insistió en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar".

"Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Qatar", agregó el republicano.