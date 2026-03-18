Medio Oriente: Irán atacó la mayor terminal de gas del mundo y generó graves incendios

Un ataque preciso realizado por Irán impactó en una de las instalaciones energéticas más importantes del mundo, ubicada en Qatar , y provocó incendios en la zona industrial de Ras Laffan. El reciente hecho fue confirmado por autoridades qataríes en medio de una creciente tensión en Medio Oriente .

El episodio se da en un contexto de represalias cruzadas en la región y vuelve a poner en foco a la infraestructura energética global, ya que el lugar afectado es clave para el suministro de gas natural licuado a nivel mundial .

“Defensa Civil está interviniendo en un incendio en la zona de Ras Laffan tras un ataque iraní” , dijo el ministerio en una publicación en X, según la cadena ABC News.

Según el Financial Times, aproximadamente una quinta parte del gas natural licuado del mundo se transporta habitualmente desde Ras Laffan. Empresas internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies son inversoras en la planta.

Qatar Energy, la compañía estatal de petróleo y gas, confirmó que la zona de Ras Laffan ha sido blanco de múltiples ataques con misiles. Los ataques han provocado incendios y “daños considerables” , según informó Qatar Energy.

De acuerdo a lo informado por Qatar Energy, hasta el momento no se han reportado víctimas. Este ataque se produce tras la promesa de Irán de tomar represalias contra las instalaciones energéticas de los países del Golfo, después de que Israel atacara el miércoles su mayor yacimiento de gas.

Cabe descatar que viene lanzar una masiva oleada de misiles contra Tel Aviv. El ataque provocó la muerte de dos civiles, las primeras víctimas fatales en territorio israelí en casi diez días.

A diferencia de ataques anteriores que fueron interceptados en su mayoría, la IRGC aseguró que esta vez lograron golpear "más de 100 objetivos militares y de seguridad", al señalar que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados.