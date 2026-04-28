Economía familiar: en qué ahorrar o invertir en tiempos con inflación baja y dólar calmado

En un contexto de tasas en pesos que pierden atractivo frente a una inflación menos álgida y un dólar que se mantiene relativamente estables, las familias argentinas reconfiguran sus decisiones de ahorro e inversión . En realidad, se trata de aquellas que pueden guardar una parte de sus ingresos ya que en la actualidad es mayor la proporción de hogares que tiene deudas y complicaciones para cubrir todos los gastos del mes.

El escenario actual combina prudencia, búsqueda de rendimiento y una creciente diversificación de instrumentos, con diferencias marcadas según la edad y el perfil de riesgo. Hay distintas opciones que se utilizan con mayor asiduidad en estos días en los que la principal recomendación tiene que ver con invertir o ahorrar en donde la persona se sienta cómoda.

“Lo ideal sería formarse y aprender, pero lo fundamental es la comodidad y la tranquilidad de la persona”, aconsejó el economista de International Valeu Group, Daniel Garro con relación a qué hacer con su dinero. Desde su punto de vista, existen diferencias generacionales al momento de elegir las inversiones. Así, en el rango de entre 20 y 40 años se nota el cambio cultural y el modo en que las personas de estas edades se manejan más a través de plataformas digitales y herramientas tecnológicas.

“El avance de las billeteras virtuales, las cuentas remuneradas y las inversiones online ha generado un nuevo ecosistema financiero que compite directamente con los bancos”, expresó Garro . Incluso, las propias entidades tradicionales comenzaron a adquirir o desarrollar plataformas de este tipo con el fin de no quedar tan rezagados frente a estos cambios. En línea y con especial fuerza en la Argentina, los más jóvenes que tienen la posibilidad también se vuelcan al ahorro en criptomonedas que se puede adquirir de manera fraccionada.

En la actualidad, sumó Mauro Formini, contador y asesor financiero, existen diversas modalidades para hacer rendir un poco más los ahorros. A grandes rasgos, hay inversiones que son más de riesgo que otras o que requieren de cierto conocimiento. Sin embargo, Formini coincidió con Garro en que todo depende de lo que cada uno prefiera a la hora de hacer rendir un poco el dinero. Incluso, con relación a las decisiones de inversiones de más o menos conservadoras.

Lo que en general no se recomienda a quienes poseen un sobrante luego de pagar las cuentas es guardar el dinero debajo del colchón debido a que pierde valor tanto en pesos (por la inflación) como en dólares. Aunque para el argentino promedio comprar dólares suele ser la salida habitual y segura en momentos inciertos, esta acción por sí sola no suele generar divisas extra aunque sí funciona como resguardo cuando la incertidumbre queda.

Opciones comunes de ahorro e inversión

En este escenario, una de las estrategias que ganó protagonismo en el último año fue el llamado carry trade. La operatoria, según Mauro Formini, consiste en vender dólares e invertir en instrumentos en pesos —como letras del Tesoro (Lecap)— que ofrecen tasas mensuales en torno al 2,8% y 3% mensual. Con el interés ganado, se compran dólares y así se forma el círculo que para hacer crecer el dinero, cuyo rendimiento tiende a bajar cuando aumenta la moneda extranjera. “Como del dólar está estable, con ese interés se pueden comprar más dólares”, expresó Formini.

Para perfiles más conservadores, los fondos comunes de inversión de renta fija se posicionan como una opción accesible, con gestión profesional y menor exposición al riesgo. En paralelo, el oro y la plata —ya sea en formato físico o a través de instrumentos financieros— han resurgido como refugios de valor. Para el segmento de ahorristas tradicionales también está el plazo fijo y el plazo fijo UVA que –dada una mayor suba de la inflación- puede ser más conveniente para quienes no precisan del dinero en 90 días.

En tanto, los inversores con mayor tolerancia al riesgo encuentran oportunidades en activos dolarizados como los bonos soberanos (Bonar) ya que el gobierno ha comprado reservas y muestras de haber mejorado la capacidad de pago. “Si bien los rendimientos han bajado, están en niveles atractivos”, destacó Formini. Este profesional sumó las Obligaciones Negociables (ON) de empresas de primera línea con buen historial crediticio que son atractivas y un buen modo de hacer rendir los pesos sobrantes.

Una oportunidad para los ladrillos

Los especialistas coincidieron en que no existe una única receta al momento de ahorrar y todo depende del tipo de inversor que uno sea así como de las necesidades puntuales en ese momento. En este marco -y para quienes tienen un poder adquisitivo más amplio- la inversión en inmuebles vuelve a posicionarse como una de las alternativas preferidas por las familias argentinas. El corredor inmobiliario Eduardo Rosta explicó que desde fines de 2023 las medidas orientadas a dinamizar el mercado —como incentivos fiscales, señales de estabilidad y herramientas de blanqueo— reactivaron el interés por refugiarse en los ladrillos.

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Según explicó el referente de Rosta Consultores Inmobiliarios, el mercado de propiedades presenta oportunidades cuando el dólar y la inflación están relativamente planchados. “El inmueble recupera un atributo histórico: la combinación de alquiler y valorización en dólares”, sintetizó Rosta. De este modo, una inversión inmobiliaria puede generar entre un cinco y un ocho por ciento anual en dólares y, en algunos casos, se puede llegarse a los dos dígitos. A esa renta se suma la expectativa de apreciación del capital, especialmente en zonas con potencial de desarrollo o en proyectos en etapas iniciales.

“Locales comerciales en strip center en las periferias están funcionando muy bien ya que tienen buen nivel de requerimiento y rentabilidad”, ejemplificó Rosta. Agregó que los inmuebles usados todavía están baratos y se van a valorizar en el futuro. Galpones, lotes e inversiones en pozo son otras de las opciones que ofrece el mercado inmobiliario. Sin embargo, Rosta aclaró que no se trata de una opción para todo el mundo ya que son apuestas de mediano y largo plazo en donde también depende el tipo de propiedad, ubicación, etc.

Más allá de esto, desde el punto de vista del referente mendocino, en las últimas décadas, quienes apostaron por el ladrillo, en general, lograron resultados positivos. En definitiva, el regreso del interés por el mercado inmobiliario responde a una combinación de factores: mayor previsibilidad, nuevas herramientas, precios de entrada atractivos y rendimientos en dólares que vuelven a ser competitivos.