Autos: más oferta, guerra de precios y beneficios para los clientes

El patentamiento de autos 0km cerró un 2025 en alza y, pese a la desaceleración del último trimestre, el sector fue uno de los ganadores del año pasado. Aunque en febrero se registró una baja interanual en ventas y una disminución en las cifras acumuladas, desde las concesionarias tienen buenas expectativas para el año. En especial porque pese a la complejidad generalizada en lo que a consumo respecta, la mayor oferta ha impactado en precios estables y en una fuerte competencia para no quedarse afuera.

Los salarios en baja y las dificultades de muchos para llegar a fin de mes, inciden también en los compradores de autos. La industria automotriz argentina ha registrado una disminución interanual de 10 puntos en la Utilización de la Capacidad Instalada en enero del según el Indec. No obstante, el mercado de autos actual está sobrado de stock. La situación beneficia a los consumidores que hoy pueden adquirir vehículos a precios similares a lo que salían el año pasado, a lo que se ha sumado al incremento de marcas importadas con las asiáticas a la cabeza.

El mercado tracciona, pero no es inmune al contexto. Así, con precios más competitivos y dada la competencia en general, el sector se ha arremangado para captar clientes. Por un lado, las terminales presionan fuerte a las concesionarias para llegar a los objetivos de ventas y, por el otro, son estas las que facilitan el movimiento. Es que la financiación que hoy ofrece el sector solo viene desde las terminales ya que los bancos no tienen tasas accesibles en la actualidad.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en febrero de 2026 se patentaron 42.026 unidades, lo que representó una baja interanual de 5,7%. Si la comparación es contra enero, la disminución fue del 36,8% ya que ese mes se habían patentado 66.454 unidades. El informe expresó que en los casi 60 días se registraron un total de 108.480 unidades, un 4,9% menos que en el mismo período de 2025 , en el que se habían registrado 114.086 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato , comentó que febrero fue un mes complejo para tomar decisiones comerciales.“Tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precio s poco realista”, fundamentó Beato la merma de actividad. Desde esta entidad, no obstante, expresaron que el mercado va a ir ganando ritmo de a poco por lo que proyectan un año con crecimiento.

El gerente comercial de Lorenzo Automotores, Leandro Lipari, expresó que ha habido una desaceleración del mercado, pero existen muchos estímulos por parte de las terminales para mantener los números lo más altos posibles. En línea, Diego Rodríguez de Rodríguez Autos SA, expresó que los concesionarios hacen grandes esfuerzos para estar a la altura de los objetivos planteados por parte de las automotrices.

En medio de un amestamiento del mercado y de un incremento en la cantidad de modelos y en la oferta en general, las concesionarias y las terminales han comenzado a apostar fuerte en la guerra de precios. “Esto juega a favor del consumidor y obliga a las concesionarias a ser muy eficientes puertas hacia adentro”, observó Rodríguez. Agregó que ahora hay más oferta que demanda lo que genera una fuerte competencia de ventas y hacen que los precios bajen.

Entre las posibilidades en danza la financiación que ofrecen las terminales es una de las más interesantes ya que suele ser tasa cero, en pesos y en hasta 24 meses con límites de 20 o 30 millones de pesos. “Stellantis realiza una campaña agresiva y en Lorenzo podés comprar un Peugeot en hasta 24 cuotas a tasa fija en pesos”, ejemplificó Lipari. “Dichas posibilidades ayudan mucho a que el mercado no se contraiga”, sumó Rodríguez.

Es que en un contexto en que la mora en los bancos ha crecido, el sector financiero sigue con tasas altas al tiempo que aumenta los requisitos para dar créditos (el famoso scoring). En este marco, se da una doble situación, según los referentes consultados. En medio de una suerte de arrastre en la morosidad, los dueños de planes de ahorro se han mantenido firmes debido a que el precio de sus vehículos ha tenido variaciones mínimas.

Al estar la cuota atada al valor del auto, esto ha impactado positivamente en muchos clientes. Esto se traslada al sector de usados en donde la financiación también es buena aunque esto responde más a la característica de la concesionaria. “Tenemos tasas para usados de 4,9 a 9,9 que son muy buenas”, destacó Rodríguez. En línea, desde Lorenzo también apuestan por el segmento de usados y pronto inaugurarán un espacio exclusivo en el Circuito Pinar del Este.