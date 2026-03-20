20 de marzo de 2026 - 21:50

Según el Indec, el consumo en supermercados cayó 1,5% en enero

Los datos oficiales del Indec mostraron una caída en supermercados, una baja en centros de comprar y un aumento en mayoristas en relación al mismo mes en 2025.

Según el Indec, en enero cayó 1,5% el consumo en supermercados

Según el Indec, en enero cayó 1,5% el consumo en supermercados

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Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de ventas de enero en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras. Según se indica, los supermercados reflejaron una caída con respecto a igual mes de 2025, lo mismo sucedió con los centros de compras, mientras que los mayoristas lograron un repunte interanual.

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Los datos surgen de las encuestas oficiales realizadas a supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras en todo el país.

Supermercados a la baja

Según el informe del Indec, las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual en enero de 2026 y 1,5% respecto del mes previo. Además, en el primer mes del año cayó 1,2% el índice de ventas totales a precios constantes respecto a igual mes de 2025.

Supermercados BIEN
Ventas en supermercados

Ventas en supermercados

En cuanto a la serie desestacionalizada se observó una baja de 1,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,1% respecto a diciembre.

Mayoristas: repunte interanual y crecimiento frente a diciembre

El índice de ventas totales a precios constantes de autoservicios mayoristas muestra un aumento de 1,3% respecto al mismo mes en 2025.

La serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,8% respecto al mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo registró un incremento de 0,8%

MAYORISTAS BIEN
Ventas en autoservicios mayoristas

Ventas en autoservicios mayoristas

Centros de compras: fuerte suba nominal, pero leve caída en términos reales

En los centros de compras, las ventas totales alcanzaron $512.721,5 millones, lo que representa un incremento de 20,7% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, a precios constantes se observó una caída del 0,1%, con un total de $5.676,8 millones

Las ventas a precios corrientes mostraron subas interanuales en todas las regiones del país durante enero de 2026. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas alcanzaron los $139.315,2 millones, lo que representó un incremento del 23,8% frente al mismo mes del año pasado.

CENTROS DE COMPRAS
Venta en centros de compras

Venta en centros de compras

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totalizaron $169.135,7 millones y marcaron una mejora interanual del 20,3%. En tanto, la Región Pampeana registró operaciones por $117.122,6 millones, con una suba del 20,9% en la comparación anual.

Por su parte, la Región Cuyo alcanzó ventas por $36.178,4 millones, con un crecimiento del 21,2% interanual; la Región Patagonia, $24.205,7 millones (+21,0%) y la Región Norte, $26.764,0 millones (+7,8%)

Los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los centros de compras fueron “Indumentaria, calzado y marroquinería” (33,0%); “Patio de comidas, alimentos y kioscos (20,5%); “Ropa y accesorios deportivos” (11,2%) “Electrónicos, electrodomésticos y computación" (10,7%)

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