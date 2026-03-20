Según el Indec, el consumo en supermercados cayó 1,5% en enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) dio a conocer el índice de ventas de enero en supermercados , autoservicios mayoristas y centros de compras. Según se indica, los supermercados reflejaron una caída con respecto a igual mes de 2025 , lo mismo sucedió con los centros de compras, mientras que los mayoristas lograron un repunte interanual.

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Los datos surgen de las encuestas oficiales realizadas a supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras en todo el país.

Según el informe del Indec, las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual en enero de 2026 y 1,5% respecto del mes previo. Además, en el primer mes del año cayó 1,2% el índice de ventas totales a precios constantes respecto a igual mes de 2025.

En cuanto a la serie desestacionalizada se observó una baja de 1,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,1% respecto a diciembre.

El índice de ventas totales a precios constantes de autoservicios mayoristas muestra un aumento de 1,3% respecto al mismo mes en 2025.

La serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,8% respecto al mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo registró un incremento de 0,8%

MAYORISTAS BIEN Ventas en autoservicios mayoristas X | @INDECArgentina

Centros de compras: fuerte suba nominal, pero leve caída en términos reales

En los centros de compras, las ventas totales alcanzaron $512.721,5 millones, lo que representa un incremento de 20,7% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, a precios constantes se observó una caída del 0,1%, con un total de $5.676,8 millones

Las ventas a precios corrientes mostraron subas interanuales en todas las regiones del país durante enero de 2026. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas alcanzaron los $139.315,2 millones, lo que representó un incremento del 23,8% frente al mismo mes del año pasado.

CENTROS DE COMPRAS Venta en centros de compras X | @INDECArgentina

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totalizaron $169.135,7 millones y marcaron una mejora interanual del 20,3%. En tanto, la Región Pampeana registró operaciones por $117.122,6 millones, con una suba del 20,9% en la comparación anual.

Por su parte, la Región Cuyo alcanzó ventas por $36.178,4 millones, con un crecimiento del 21,2% interanual; la Región Patagonia, $24.205,7 millones (+21,0%) y la Región Norte, $26.764,0 millones (+7,8%)

Los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los centros de compras fueron “Indumentaria, calzado y marroquinería” (33,0%); “Patio de comidas, alimentos y kioscos (20,5%); “Ropa y accesorios deportivos” (11,2%) “Electrónicos, electrodomésticos y computación" (10,7%)