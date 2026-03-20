20 de marzo de 2026 - 15:47

Carne vacuna: con subas de más del 60% en un año, el consumo cayó al nivel más bajo en dos décadas

La fuerte aceleración de precios, muy por encima de la inflación, impactó en la demanda y profundizó la retracción del consumo per cápita en Argentina.

El incremento del precio de la carne duplicó la inflación del último año y el consumo per cápita se resintió

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó al nivel más bajo en los últimos 20 años, por la fuerte suba en los precios de los principales cortes. Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, los valores acumularon incrementos superiores al 60% interanual, muy por encima de la inflación.

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Actualmente, el consumo per cápita se ubica en 47,3 kilos por habitante por año, lo que representa una caída interanual del 2,5% al considerar el promedio móvil de los últimos doce meses. Se trata del registro más bajo en dos décadas y muy lejos del pico de 68,4 kilos alcanzado en 2008, según publicó Noticias Argentinas.

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Menor consumo y caída en la producción

El informe también advierte que el consumo aparente de carne vacuna retrocedió 13,8% entre el primer bimestre de 2025 y el mismo período de 2026, equivalente a una baja de 53,2 mil toneladas res con hueso.

Este descenso está directamente vinculado a una menor producción, que cayó 9,1% interanual en los primeros dos meses del año, lo que implicó una contracción de 45,5 mil toneladas. A esto se suma el impacto de los precios en alza, que continúan condicionando la demanda interna.

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Precios en alza: subas mensuales y fuerte impacto interanual

Durante febrero, los precios de la carne registraron un incremento mensual del 7,0%, impulsado tanto por los cortes vacunos como por el pollo. En el caso de la carne vacuna, el alza promedio fue de 7,4%.

Entre los cortes que más aumentaron se destacaron el cuadril y la nalga, con subas cercanas al 8%, seguidos por la paleta (8,1%), la carne picada común (7,1%) y el asado (5,7%). Así, los valores promedio alcanzaron los $20.527,5 por kilo de nalga, $19.792,7 en el cuadril y $16.852,4 en el asado.

Por su parte, el pollo entero volvió a mostrar incrementos superiores a la carne vacuna por segundo mes consecutivo, con una suba del 10,2% mensual, mientras que otros os como las hamburguesas congeladas también registraron aumentos del orden del 7,4%.

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Subas por encima de la inflación y presión sobre el mercado

En la comparación interanual, el precio de la carne y derivados lideró las subas dentro del rubro alimentos, con un incremento del 54,1%, mientras que los cortes vacunos relevados aumentaron en promedio un 63,6%. Estas cifras superan ampliamente la inflación oficial del período, que se ubicó en 33,1%.

Desde CICCRA explicaron que esta dinámica responde a un proceso de recomposición de precios en el mercado ganadero, en un contexto de oferta restringida por factores climáticos que afectaron la producción en años anteriores.

Entre los cortes, el asado encabezó las subas interanuales con un 67,6%, seguido por el cuadril (65,9%), la paleta (65,7%), la nalga (62,1%) y la carne picada común (56,6%). En paralelo, el pollo acumuló un incremento del 45% anual, mientras que las hamburguesas congeladas subieron 55,3%.

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