Fuerte suba de la carne: los cortes aumentaron 7,4% en febrero y presionan la inflación alimentaria

Los precios de la carne vacuna volvieron a registrar un salto significativo en febrero, con subas que superaron ampliamente el promedio de la inflación mensual (2,9%). El incremento impacta de lleno en el costo de los alimentos y refuerza la presión sobre el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo a datos del sector frigorífico, los aumentos alcanzaron en promedio el 7,4% durante el mes , con varios cortes mostrando incrementos aún más elevados y consolidando a la carne como uno de los rubros más influyentes en la dinámica inflacionaria.

El cuadril y la nalga lideraron las subas con incrementos cercanos al 8% , mientras que la paleta aumentó 8,1% y la carne picada 7,1%. En tanto, el asado registró una suba del 5,7%, según informó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.

En cuanto a los precios, el kilo de asado se ubicó alrededor de los $16.850 , mientras que cortes como el cuadril y la nalga ya superan los $19.000 y $20.000, respectivamente.

En tanto, el pollo entero registró una suba aún mayor, del 10,2% mensual, según supo Noticias Argentinas. Aun así, en términos interanuales el pollo sigue mostrando una suba menor (+45%), lo que implica un abaratamiento relativo frente a los cortes vacunos.

Asado

Factores influyentes en el aumento de la vacuna

El fuerte incremento de la carne responde, en gran medida, a una recomposición de precios tras la caída de la oferta ganadera, afectada por condiciones climáticas adversas en años anteriores. Este factor viene empujando los valores del ganado en pie y se traslada directamente a los precios al consumidor.

En la comparación interanual, el rubro carnes y derivados continúa liderando los aumentos dentro de alimentos, con una suba del 54,1%. A nivel de cortes, los incrementos son aún más marcados: el asado acumula un alza del 67,6% en el último año, seguido por el cuadril (65,9%), la paleta (65,7%), la nalga (62,1%) y la carne picada (56,6%).

En promedio, el precio de los cortes vacunos trepó 63,6% interanual, muy por encima del nivel general de inflación, que se ubicó en 33,2%.

Aunque algunos componentes del rubro alimentos mostraron desaceleración —como frutas y verduras, que incluso registraron caídas mensuales—, la carne volvió a consolidarse como uno de los principales focos de presión sobre el índice.