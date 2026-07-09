El puerto USB del router tiene una función que casi nadie conoce y puede cambiar la forma en que lo usás

Un puerto pensado originalmente para el mantenimiento técnico puede convertirse en un módem de emergencia 4G o 5G que evita cortes de internet durante el teletrabajo.

Millones de usuarios mantienen un puerto USB inactivo en la parte trasera de sus routers bajo la creencia de que solo sirve para soporte técnico. Sin embargo, esta entrada permite convertir el dispositivo en un servidor de red capaz de compartir archivos, películas e impresoras con todos los equipos del hogar.

La mayoría de los módems y routers domésticos incluyen una entrada USB que permanece sin uso durante toda su vida útil. Los usuarios suelen considerar que esta conexión es exclusiva para actualizaciones de firmware realizadas por el fabricante. No obstante, el puerto permite conectar memorias o discos duros externos para crear un sistema de almacenamiento compartido.

¿Para qué sirve realmente el puerto USB del router? Al conectar una unidad de almacenamiento, el router distribuye automáticamente los archivos entre smartphones, computadoras y tabletas conectadas a la red. Esta configuración elimina la necesidad de mantener una computadora encendida para acceder a documentos o bibliotecas de fotos. El dispositivo actúa como un servidor de red básico que centraliza la información digital de la vivienda sin costos adicionales de hardware.

El sistema también admite la creación de servidores multimedia compatibles con DLNA. Esta función habilita la reproducción de películas y música directamente en televisores inteligentes o consolas de videojuegos sin necesidad de transferir archivos manualmente. En entornos de teletrabajo, el puerto facilita la conexión de impresoras para que todos los equipos de la red utilicen el periférico sin cables directos.

¿Cómo funciona el respaldo con módem 4G o 5G? Una de las aplicaciones técnicas más críticas es la capacidad de conectar módems 4G o 5G externos. Algunos fabricantes configuran el software del router para que, en caso de interrupción del servicio de fibra óptica, el equipo cambie automáticamente a la red móvil. Esta redundancia asegura la continuidad de la conexión a internet, un factor determinante para quienes realizan teletrabajo o gestionan pequeñas empresas desde el hogar.

La disponibilidad de estas herramientas varía según el modelo del dispositivo y el firmware instalado por el proveedor. Algunos equipos limitan el uso del puerto estrictamente al mantenimiento técnico, mientras que otros permiten una gestión avanzada desde el panel de configuración. En el mercado actual, la versatilidad de estos puertos coincide con la llegada del estándar Wi-Fi 8. Consultar el manual de usuario antes de descartar el uso del puerto es el paso previo para habilitar estas funciones de red.