El fin del pendrive: por qué los clásicos USB ya no son la mejor opción para tus archivos

Aunque existen modelos de gran capacidad, la mayoría de los pendrives utilizan chips de memoria inferiores que limitan su velocidad y durabilidad frente a las SSD modernas.

El clásico pendrive, que durante años fue la herramienta indispensable para mover archivos, ha perdido su dominio en el mercado tecnológico. Su incapacidad para competir en velocidad con las unidades de estado sólido y la comodidad de la nube lo sitúa hoy como un accesorio orientado exclusivamente a tareas técnicas residuales.

Durante décadas, el USB fue el estándar de oro para el transporte de datos por su sencillez. Hoy, su relevancia cae drásticamente debido a su limitada capacidad, ya que la mayoría de los modelos comerciales se estancan en los 512 GB. Aunque existen unidades de 2 TB, los usuarios finales optan cada vez más por las SSD externas debido a su superioridad técnica.

image ¿Por qué las SSD externas superan a los pendrives en rendimiento? La diferencia técnica radica en los componentes internos, ya que los pendrives suelen montar hardware económico que rinde mal con archivos pesados como videos en 4K o copias de seguridad de sistema. Incluso los modelos denominados "duales", que incluyen conectores USB-A y USB-C, suelen ser un compromiso de ingeniería que no alcanza las velocidades de una unidad dedicada. Muchos de estos dispositivos solo logran tasas de transferencia bajas frente a los rendimientos superiores de las SSD externas.

La compatibilidad física también acelera esta desaparición. La industria se ha desplazado hacia el estándar USB-C, integrado en la mayoría de los portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes actuales. El antiguo puerto USB-A requiere adaptadores que resultan incómodos, mientras que fabricantes como Apple ya plantean la eliminación total de puertos en favor de conexiones inalámbricas.

image ¿Qué ventajas ofrece la nube frente a los dispositivos de almacenamiento físico? Frente al hardware físico, la nube ofrece ventajas de colaboración en tiempo real y seguridad de datos que un pequeño dispositivo no puede igualar. Los servicios en línea permiten el acceso multiplataforma, versiones previas de archivos y cifrado que protege la información contra fallos físicos o pérdidas. El pendrive queda así limitado a casos muy específicos, como actualizaciones de firmware o la creación de discos de arranque. Las tarjetas SD y microSD también compiten en este espacio, ofreciendo mayor flexibilidad y menores costes por gigabyte para dispositivos móviles y cámaras.