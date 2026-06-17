17 de junio de 2026 - 14:00

Pocos lo saben: para qué sirve el puerto USB de color violeta

Tecnología. El color puede dar una pista sobre velocidad o carga rápida, pero no siempre significa lo mismo en todos los equipos.

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Por Andrés Aguilera

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El dato clave es que el color, por sí solo, no garantiza una especificación universal. A diferencia de otros códigos más extendidos, el violeta puede variar según la marca del equipo, la placa madre, el cargador o el teléfono.

Qué puede indicar un puerto USB violeta

En varias guías técnicas, el violeta aparece asociado a puertos USB 3.1 o SuperSpeed+, es decir, conexiones pensadas para transferir datos más rápido que un USB 2.0 tradicional. En otros casos, puede relacionarse con sistemas de carga rápida propietaria.

Por eso, un puerto violeta puede ser útil para conectar discos externos, pendrives de alta velocidad, cámaras, docks o dispositivos que requieren transferencia rápida de archivos. También puede servir para cargar celulares más rápido si el fabricante lo configuró con esa función.

Por qué no conviene confiar solo en el color

El problema es que los colores de los puertos USB no siempre están aplicados de forma uniforme. Algunos fabricantes usan azul para USB 3.0, turquesa para USB 3.1, rojo o amarillo para carga permanente, y violeta para funciones propias.

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Engadget advierte que colores como verde, naranja o violeta no tienen un significado oficial único dentro de los estándares USB-IF. Eso significa que dos puertos violetas de marcas distintas podrían ofrecer funciones diferentes.

Cómo saber si realmente es más rápido

La forma correcta de verificarlo es mirar el manual del equipo, la ficha técnica de la placa madre o los símbolos impresos junto al puerto. Si aparece SS, 10, USB 3.1 o USB 3.2 Gen 2, hay más chances de que sea un puerto de alta velocidad.

También se puede comprobar conectando un dispositivo compatible, como un disco externo rápido, y comparando la velocidad de transferencia. Si el puerto no supera los valores habituales de USB 2.0, el color era solo una pista visual y no una garantía técnica.

Qué conviene conectar ahí

Si el puerto violeta es de alta velocidad, conviene reservarlo para dispositivos que realmente aprovechen esa capacidad. Un mouse, teclado o receptor inalámbrico no necesita esa velocidad y funcionará igual en un puerto más simple.

  • Discos SSD externos: pueden aprovechar mejor el ancho de banda.
  • Pendrives rápidos: reducen tiempos de copia de archivos grandes.
  • Cámaras o lectores de tarjetas: útiles para pasar fotos y videos.
  • Celulares compatibles: si el puerto admite carga rápida.
  • No ideal: teclado, mouse o accesorios de bajo consumo.

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