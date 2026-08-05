Expertos en plagas coinciden: "Solo tres plantas mantienen a las ratas alejadas de casa"

Algunas plantas aromáticas desprenden olores desagradables para las ratas. No eliminan una infestación, pero pueden actuar como una barrera natural.

Es conveniente combinar las plantas con otras medidas de higiene y mantenimiento para alejar a las ratas.

La aparición de ratas en jardines, patios o espacios cercanos a la vivienda suele preocupar a muchas personas, especialmente porque estos animales buscan refugio, agua y alimento. Antes de intentar alejarlas con productos químicos, existen plantas que pueden contribuir a mantenerlas alejadas.

Expertos en jardinería y control preventivo de plagas explican que determinadas plantas poseen aromas intensos que los roedores prefieren evitar. Si bien no sustituyen un tratamiento profesional cuando existe una infestación, sí pueden complementar otras medidas de prevención alrededor del hogar.

Si se detectan señales de una infestación, como excrementos, daños en objetos o ruidos frecuentes, lo más aconsejable es consultar a un servicio especializado. WEB Las tres plantas que más recomiendan los expertos para alejar a las ratas Desde el sitio @dondelavidaecharaiz explican que las ratas tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que el de los seres humanos. Por esa razón, ciertos compuestos aromáticos presentes en algunas plantas les resultan especialmente molestos y pueden hacer que eviten esas zonas.

Entre las especies más recomendadas aparece la menta, considerada por muchos especialistas como una de las opciones más efectivas. La creadora de contenido especializada en jardinería @greenmade.planet asegura que su intenso aroma ayuda a crear una barrera natural contra los roedores. Incluso, el aceite esencial de menta puede potenciar este efecto al concentrar sus compuestos aromáticos. Otra planta destacada es el tomillo. Su fragancia también puede contribuir a mantener alejadas a las ratas. Para obtener mejores resultados, se recomienda cultivar varias plantas juntas o utilizar aceite esencial de tomillo, que libera un aroma más intenso. La albahaca completa el grupo de las más recomendadas. Además de ser muy utilizada en la cocina, desprende un olor fuerte que puede resultar desagradable para los roedores, por lo que suele aconsejarse colocarla cerca de puertas, ventanas o accesos al jardín. WEB Otras plantas que pueden ayudar y qué medidas conviene tomar Además de la menta, el tomillo y la albahaca, algunos especialistas mencionan otras especies con propiedades similares. Entre ellas se encuentran la hierba gatera, que contiene nepetalactona, la caléndula, apreciada tanto por sus flores como por su aroma y el crisantemo, otra planta ornamental que podría colaborar como repelente natural.

Sin embargo, los expertos aclaran que ninguna de estas plantas elimina una infestación ya instalada. Su función es principalmente preventiva y su eficacia puede variar según el entorno, la cantidad de ejemplares cultivados y las condiciones del lugar.

WEB Incorporar estas plantas al jardín puede aportar un beneficio adicional más allá de su valor ornamental. Aunque no representan una solución definitiva, pueden formar parte de una estrategia preventiva para reducir la presencia de ratas alrededor del hogar.