4 de agosto de 2026 - 11:15

Los jardineros tienen una regla: nunca comprar una planta sin mirar primero esto

Antes de elegir una planta, los expertos en jardinería revisan mucho más que las hojas. Ese hábito ayuda a detectar problemas ocultos y a cuidar mejor el hogar desde el primer día.

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Por Ignacio Alvarado

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¿por que una maceta demasiado grande puede hacer que una planta crezca peor?

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Una planta puede verse perfecta desde arriba. Pero esconder problemas importantes debajo del follaje. Por eso, los viveristas nunca toman una decisión sin realizar una revisión mucho más completa.

La primera zona que observan los especialistas es el sistema radicular. Siempre que el recipiente lo permite, revisan si las raíces salen por los orificios de drenaje o si forman una masa excesivamente compacta. Una planta con raíces completamente enrolladas puede haber permanecido demasiado tiempo en la misma maceta, dificultando su desarrollo después del trasplante.

Por el contrario, unas raíces claras, firmes y bien distribuidas suelen indicar que la planta mantiene un crecimiento saludable. En jardinería, esta revisión resulta mucho más útil que dejarse llevar únicamente por el aspecto de las hojas.

El cuello de la planta puede revelar problemas ocultos

Otra parte que los viveristas observan cuidadosamente es el cuello de la planta, es decir, la zona donde el tallo se une con el sustrato. Allí pueden aparecer manchas oscuras, signos de pudrición o pequeñas lesiones que muchas veces pasan desapercibidas para quienes recién comienzan en la jardinería.

También conviene comprobar que la base no presente hongos, restos de humedad permanente ni daños producidos por insectos. Un problema en esta zona puede afectar seriamente la salud de la planta, aunque las hojas todavía luzcan verdes.

Los brotes nuevos muestran cómo está creciendo

Los especialistas también buscan brotes jóvenes. La presencia de hojas nuevas, tallos activos o pequeños puntos de crecimiento indica que la planta continúa desarrollándose correctamente y tiene buenas posibilidades de adaptarse a un nuevo hogar.

En cambio, si los brotes aparecen secos o deformados, puede tratarse de una señal de estrés, falta de luz o problemas nutricionales. En un vivero, estos detalles permiten diferenciar rápidamente una planta vigorosa de otra que necesitará mayores cuidados.

El drenaje también forma parte de la evaluación

Antes de comprar, los expertos verifican que la maceta tenga orificios de drenaje suficientes y que el sustrato no permanezca completamente saturado de agua. Un buen drenaje favorece la oxigenación de las raíces y reduce el riesgo de enfermedades que suelen aparecer por exceso de humedad.

Este aspecto resulta fundamental para cualquier proyecto de jardinería, ya que incluso una planta sana puede deteriorarse rápidamente si permanece demasiado tiempo en un recipiente sin un drenaje adecuado.

Una compra inteligente empieza antes de llegar a casa

Los viveristas coinciden en que elegir una buena planta requiere observar mucho más que su aspecto exterior. Revisar las raíces, el cuello, los brotes y el drenaje permite tomar mejores decisiones y aumentar las posibilidades de éxito dentro del hogar. En jardinería, unos pocos segundos de observación pueden marcar la diferencia entre una planta que prospera durante años y otra que comienza a deteriorarse apenas después del trasplante.

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