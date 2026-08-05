5 de agosto de 2026 - 15:17

Perra callejera recibe una segunda oportunidad tras cruzarse con un obrero de la construcción

Roha sobrevivía cerca de una obra hasta que un trabajador advirtió que necesitaba ayuda. El rescate permitió trasladarla y comenzar su recuperación.

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Por Andrés Aguilera

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Ese encuentro se convirtió en el primer paso de un rescate que terminó involucrando a Love & Second Chances, una organización dedicada a ofrecer nuevas oportunidades a animales abandonados.

El obrero que decidió no mirar hacia otro lado

La historia comenzó con un gesto sencillo: prestar atención. Roha llevaba una vida callejera cerca del obrador y dependía de conseguir por su cuenta comida, agua y lugares donde protegerse.

Cuando el trabajador comprendió que no se trataba de una visita ocasional, buscó una forma de activar la ayuda. La posibilidad de que la perra fuera desplazada hacia otra zona volvió más urgente la intervención.

El rescate no terminó con retirarla de la calle. Después comenzó una etapa de evaluación, alojamiento temporal y adaptación, indispensable antes de elegir un hogar definitivo.

El viaje que abrió una nueva oportunidad

Con el apoyo de la organización, Roha pudo ser trasladada a Estados Unidos para continuar su recuperación y comenzar la búsqueda de una adopción responsable.

El cambio de entorno exigió paciencia. Los perros que atravesaron abandono pueden mostrarse temerosos, desconfiados o necesitar más tiempo para comprender una nueva rutina.

Entre los pasos posteriores al rescate aparecen:

  • Evaluación veterinaria.
  • Alimentación adecuada.
  • Vacunación y controles.
  • Adaptación a una casa.
  • Observación de su comportamiento.
  • Selección cuidadosa de la futura familia.

La visibilidad de su historia aumentó después de que el caso fuera difundido por The Dodo, pero en el momento de la publicación la búsqueda de un hogar todavía formaba parte del proceso.

Por qué rescatar no es lo mismo que adoptar

Encontrar a un animal y llevárselo impulsivamente no siempre resuelve el problema. Primero hay que comprobar si tiene familia, realizar controles de salud y evaluar si puede convivir con niños u otros animales.

Una adopción responsable requiere tiempo, recursos y compromiso. La familia debe estar dispuesta a respetar el período de adaptación y sostener cuidados durante toda la vida del perro.

En el caso de Roha, el obrero no tenía que resolver cada etapa por sí solo. Su acción decisiva fue conectar a la perra con personas y organizaciones que sí podían organizar el rescate.

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