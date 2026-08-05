5 de agosto de 2026 - 14:45

Transformá tus paredes en madera con este truco: paso a paso para hacerlo vos mismo

La técnica se llama falsa madera o faux bois y utiliza dos tonos de pintura, un esmalte transparente y una herramienta veteadora.

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El elemento principal es una herramienta veteadora con base curva, que se desliza sobre una capa húmeda de pintura mezclada con glaze. Al balancearla suavemente, imprime dibujos similares a los anillos y nudos naturales de la madera.

Materiales necesarios

  • Pintura al agua color beige, arena o madera clara.
  • Pintura marrón uno o dos tonos más oscura.
  • Glaze acrílico transparente.
  • Rodillo.
  • Pincel ancho.
  • Herramienta veteadora.
  • Regla y lápiz.
  • Cinta de pintor.
  • Lija fina.
  • Trapo húmedo.
  • Barniz al agua mate o satinado, opcional.

Antes de empezar conviene practicar sobre un cartón o una tabla. El movimiento de la herramienta determina la forma de la veta y requiere algunos intentos hasta conseguir un patrón natural.

Paso a paso para crear el efecto madera

  • Preparar la pared. Limpiar el polvo, tapar agujeros y lijar las irregularidades. Una superficie muy texturada hará más difícil dibujar vetas continuas.
  • Aplicar el color de base. Pintar toda la pared con beige, miel o marrón claro y dejar secar según las indicaciones del fabricante.
  • Marcar las tablas. Dibujar líneas verticales cada 15 o 20 centímetros. También pueden hacerse paneles más anchos si se busca el efecto de una madera moderna.
  • Preparar la capa oscura. Mezclar una parte de pintura marrón con glaze, respetando la proporción indicada por el producto. El glaze retrasa el secado y permite trabajar la textura.
  • Trabajar en sectores pequeños. Aplicar una capa fina sobre una sola “tabla”. No conviene cubrir toda la pared porque la mezcla podría secarse antes de pasar la herramienta.
  • Crear las vetas. Deslizar el veteador de arriba hacia abajo mientras se lo balancea lentamente. En otras zonas, arrastrarlo sin moverlo para formar líneas más rectas.
  • Variar el diseño. Alternar vetas curvas, líneas finas y pequeños cambios de dirección. Repetir exactamente el mismo patrón en cada tabla produce un resultado artificial.
  • Dejar secar y proteger. Cuando el efecto esté completamente seco, puede aplicarse un barniz al agua compatible con la pintura.

Los errores que pueden arruinar el acabado

La mezcla no debe quedar demasiado espesa. Si la herramienta arrastra pegotes, hay exceso de pintura; si no deja marcas, la capa puede ser demasiado fina o haberse secado.

También conviene evitar:

  • Trabajar sobre humedad o pintura descascarada.
  • Utilizar esmaltes con solvente en espacios sin ventilación.
  • Presionar demasiado el veteador.
  • Repetir el patrón de manera idéntica.
  • Sellar antes del secado completo.

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