31 de julio de 2026 - 11:54

Un especialista explica cómo recuperar el brillo de un piso de madera sin aplicar un nuevo revestimiento

La especialista en organización recomienda retirar primero la película de polvo y productos acumulados.

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Primero hay que comprobar si el acabado sigue en buen estado

Antes de limpiar toda la habitación, conviene probar el procedimiento en un sector pequeño y poco visible. Si después de retirar la suciedad reaparece el brillo, probablemente el problema estaba en la película superficial.

La limpieza no será suficiente cuando existan:

  • Zonas grises o blanquecinas donde la madera quedó expuesta.
  • Barniz descascarado o levantado.
  • Rayones que atraviesan el acabado.
  • Tablas hinchadas o deformadas.
  • Manchas negras provocadas por humedad.
  • Sectores donde el color desapareció por desgaste.

En esos casos puede ser necesario recurrir a un pulido localizado, una capa de mantenimiento o una restauración profesional.

Paso a paso para recuperar el brillo

  • Retirar completamente el polvo con una aspiradora de cepillo suave, mopa seca o escoba de cerdas blandas. Las partículas de arena pueden rayar la superficie durante la limpieza.
  • Preparar un balde según las indicaciones de un limpiador específico para madera con pH neutro. No hay que aumentar la concentración buscando un resultado más rápido.
  • Humedecer una mopa de microfibra y escurrirla hasta que quede apenas húmeda. El piso nunca debe quedar cubierto por charcos.
  • Limpiar por sectores, siguiendo la dirección de las tablas y de la veta.
  • Pasar una microfibra limpia y seca si queda humedad visible. Después, esperar a que el suelo se seque antes de volver a colocar alfombras o muebles.

La National Wood Flooring Association recomienda productos equilibrados para madera y herramientas suaves, mientras que fabricantes especializados desaconsejan limpiar estos pisos con grandes cantidades de agua.

Los productos que pueden dejarlo todavía más opaco

Rafaela Oliveira advierte sobre las ceras incorrectas, los abrasivos y el exceso de humedad. Una cera no compatible puede crear una película pegajosa que atrape más suciedad y haga que el piso parezca envejecido.

Tampoco conviene utilizar:

  • Lavandina.
  • Amoníaco.
  • Esponjas metálicas.
  • Detergentes concentrados.
  • Limpiadores multiuso sin comprobar su compatibilidad.
  • Vapor.
  • Vinagre aplicado de manera habitual.

Aunque el vinagre suele recomendarse como solución casera, su acidez puede desgastar o apagar determinados acabados con el uso repetido. Los productos de pH neutro son una opción más previsible.

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