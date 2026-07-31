Un especialista explica cómo recuperar el brillo de un piso de madera sin aplicar un nuevo revestimiento

Un piso de madera opaco no siempre necesita ser lijado, plastificado o barnizado nuevamente. En muchos casos, la pérdida de brillo se debe a una capa acumulada de polvo, grasa, ceras inadecuadas y restos de limpiadores que termina cubriendo el acabado original.

La fruta dorada que tiene el color de una yema de huevo, sabor a dulce de leche y que pocos conocen

Pocos lo saben: por qué las tablas de madera tienen un agujero en una esquina y cuál era su función original

La especialista detrás del método es Rafaela Oliveira , personal organizer y creadora del canal Organize sem Frescuras. Oliveira se especializa en limpieza y organización doméstica y presentó un procedimiento para limpiar pisos de madera o laminados sin saturarlos de agua.

Antes de limpiar toda la habitación, conviene probar el procedimiento en un sector pequeño y poco visible . Si después de retirar la suciedad reaparece el brillo, probablemente el problema estaba en la película superficial.

La limpieza no será suficiente cuando existan:

En esos casos puede ser necesario recurrir a un pulido localizado, una capa de mantenimiento o una restauración profesional.

Paso a paso para recuperar el brillo

Retirar completamente el polvo con una aspiradora de cepillo suave, mopa seca o escoba de cerdas blandas. Las partículas de arena pueden rayar la superficie durante la limpieza.

con una aspiradora de cepillo suave, mopa seca o escoba de cerdas blandas. Las partículas de arena pueden rayar la superficie durante la limpieza. Preparar un balde según las indicaciones de un limpiador específico para madera con pH neutro . No hay que aumentar la concentración buscando un resultado más rápido.

. No hay que aumentar la concentración buscando un resultado más rápido. Humedecer una mopa de microfibra y escurrirla hasta que quede apenas húmeda. El piso nunca debe quedar cubierto por charcos.

Limpiar por sectores, siguiendo la dirección de las tablas y de la veta .

. Pasar una microfibra limpia y seca si queda humedad visible. Después, esperar a que el suelo se seque antes de volver a colocar alfombras o muebles.

La National Wood Flooring Association recomienda productos equilibrados para madera y herramientas suaves, mientras que fabricantes especializados desaconsejan limpiar estos pisos con grandes cantidades de agua.

Los productos que pueden dejarlo todavía más opaco

Rafaela Oliveira advierte sobre las ceras incorrectas, los abrasivos y el exceso de humedad. Una cera no compatible puede crear una película pegajosa que atrape más suciedad y haga que el piso parezca envejecido.

Tampoco conviene utilizar:

Lavandina.

Amoníaco.

Esponjas metálicas.

Detergentes concentrados.

Limpiadores multiuso sin comprobar su compatibilidad.

Vapor.

Vinagre aplicado de manera habitual.

Aunque el vinagre suele recomendarse como solución casera, su acidez puede desgastar o apagar determinados acabados con el uso repetido. Los productos de pH neutro son una opción más previsible.