La fruta dorada que tiene el color de una yema de huevo, sabor a dulce de leche y que pocos conocen

El canistel es una fruta tropical que llama la atención por su color amarillo intenso y por una pulpa cuya apariencia recuerda a una yema cocida. Su nombre científico es Pouteria campechiana y también se la conoce como fruta huevo, zapote amarillo o eggfruit.

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La especie es originaria del sur de México, Belice, Guatemala y El Salvador, aunque después fue cultivada en Florida, el Caribe y otras regiones tropicales. Pertenece a la misma familia botánica que otros zapotes.

A diferencia de una naranja o un durazno, el canistel maduro posee poca jugosidad y una textura compacta, cremosa y ligeramente harinosa . Esa consistencia, unida a su tono amarillo anaranjado, explica el apodo de fruta huevo.

Su sabor es dulce y con baja acidez. Algunas personas encuentran notas similares a:

La comparación no significa que todas las variedades sepan exactamente igual. El sabor cambia con el cultivar, el clima y el punto de maduración. Una fruta verde puede resultar dura, seca y astringente.

Cómo saber si está lista para comer

El color amarillo no alcanza para comprobar la madurez. El fruto debe ceder ligeramente ante la presión de los dedos, de una manera parecida a una palta madura.

También conviene observar:

Aroma dulce y suave junto al pedúnculo.

Piel amarilla o anaranjada.

Ausencia de zonas negras y húmedas.

Pulpa uniforme.

Ninguna grieta profunda con olor fermentado.

Después de abrirlo, hay que retirar las semillas grandes y brillantes. La pulpa puede comerse con cuchara, pero muchas personas prefieren incorporarla a preparaciones para aligerar su densidad.

Cómo se utiliza en la cocina

El canistel puede mezclarse con leche, yogur o bebidas vegetales para preparar licuados espesos. También se utiliza en helados, mousses, budines, tartas y rellenos.

Los ingredientes ácidos, como limón o naranja, equilibran su dulzor. La canela, el cacao, el café y los frutos secos acompañan las notas caramelizadas.

No debe confundirse con la lúcuma peruana. Aunque ambas pertenecen a grupos botánicos cercanos y comparten una textura seca y dulce, son especies diferentes.

Qué aporta su color amarillo

La tonalidad de la pulpa está relacionada con pigmentos carotenoides. Existen investigaciones sobre el aprovechamiento de su betacaroteno, pero eso no convierte al canistel en una fruta medicinal ni permite atribuirle efectos extraordinarios.

Su atractivo principal está en una combinación poco habitual de color, consistencia y sabor, además de su utilización en preparaciones dulces.