31 de julio de 2026 - 11:08

Cómo quitar las manchas amarillas de transpiración de la ropa blanca de forma natural y sin lavandina

Una mezcla doméstica con bicarbonato y agua oxigenada puede aflojar los residuos acumulados en algodón blanco.

Cómo quitar las manchas amarillas de transpiración de la ropa blanca de forma natural y sin lavandina (1)
Por Andrés Aguilera

Las manchas amarillas debajo de las mangas no están formadas solamente por transpiración. Pueden aparecer por la combinación de sales, aceites corporales, restos de antitranspirante y calor, que termina oxidándose y fijándose a las fibras. Por eso, lavar la prenda de manera habitual no siempre alcanza.

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Incluso puede ocurrir que la mancha parezca desaparecer cuando está mojada y vuelva a verse después del secado.

La alternativa doméstica más efectiva sin lavandina utiliza agua oxigenada de 10 volúmenes o 3%, bicarbonato y agua. No es una solución “sin químicos”, porque toda sustancia tiene una composición química, pero sí evita el cloro y puede ser menos agresiva para determinadas prendas blancas.

Los elementos necesarios

  • 2 cucharadas de agua oxigenada al 3%.
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • 1 cucharada de agua.
  • Una pequeña cantidad de jabón líquido para ropa, opcional.
  • Cepillo de cerdas suaves.
  • Guantes.
  • Un recipiente que no sea metálico.

El agua oxigenada puede aclarar colores, por lo que este método está pensado para ropa blanca lavable, especialmente algodón o mezclas de algodón y poliéster. No debe aplicarse sin autorización de la etiqueta sobre lana, seda, cuero, satén o prendas de limpieza en seco.

Paso a paso para quitar la mancha amarilla

  • Enjuagar la zona con agua fría para retirar parte de los residuos superficiales. El agua caliente puede fijar determinadas manchas antes de que sean tratadas.
  • Mezclar el bicarbonato, el agua oxigenada y el agua hasta obtener una pasta ligera.
  • Probar una pequeña cantidad en una costura interior y esperar unos minutos para confirmar que la tela no cambia de color ni de textura.
  • Extender la prenda sobre una toalla blanca y aplicar la mezcla sobre toda la zona amarillenta, incluso algunos milímetros alrededor.
  • Masajear suavemente con los dedos enguantados o con un cepillo blando. No hay que raspar con fuerza porque las fibras húmedas se debilitan.
  • Dejar actuar entre 20 y 30 minutos, sin permitir que la pasta se seque completamente.
  • Enjuagar y lavar según la temperatura máxima permitida en la etiqueta.
  • Dejar secar al aire y revisar el resultado antes de utilizar secadora o plancha.

Una fórmula de bicarbonato, agua y peróxido también es recomendada para residuos de desodorante en prendas blancas.

El error que puede volver permanente la marca

La prenda no debe entrar en la secadora mientras la mancha continúe visible. El calor puede fijar los compuestos oxidados y dificultar los intentos posteriores de limpieza.

Si la marca es antigua, puede ser necesario repetir el procedimiento. No conviene prolongar indefinidamente el tiempo de exposición ni aumentar la concentración de agua oxigenada.

Qué mezclas deben evitarse

Nunca hay que combinar agua oxigenada con:

  • Lavandina.
  • Amoníaco.
  • Limpiadores para baño.
  • Quitamanchas de composición desconocida.
  • Vinagre dentro del mismo recipiente.

También es importante usar el producto en un ambiente ventilado y conservar el agua oxigenada dentro de su envase original, lejos de la luz.

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