5 de agosto de 2026 - 13:30

Papa, huevo y queso: la pizza que se hace en 30 minutos sin harina

La base se prepara con papa rallada y huevo, mientras el queso se agrega durante los últimos minutos.

Papa, huevo y queso la pizza que se hace en 30 minutos sin harina (3)
Por Andrés Aguilera

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La receta necesita apenas tres ingredientes principales y puede estar lista en aproximadamente 30 minutos, incluyendo el tiempo de pelar, rallar y cocinar las papas.

Ingredientes para dos porciones

  • 2 papas medianas, de aproximadamente 400 gramos en total.
  • 2 huevos.
  • 150 gramos de queso que funda bien.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Una cucharada de aceite.
  • Orégano, opcional.
  • Salsa de tomate, opcional.

Puede utilizarse mozzarella, queso cremoso o una mezcla. Si se agrega salsa, debe ser espesa y en poca cantidad para evitar que la base se humedezca demasiado.

Paso a paso para hacer la pizza de papa

  • Pelar y rallar las papas con la parte gruesa del rallador.
  • Colocarlas dentro de un repasador limpio y presionar para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Este paso ayuda a que la base se dore.
  • Batir los huevos con sal y pimienta.
  • Mezclar la papa rallada con el huevo hasta cubrirla de manera uniforme.
  • Calentar una sartén antiadherente de entre 22 y 24 centímetros con una cucharada de aceite.
  • Distribuir la mezcla y presionar con una espátula hasta formar una base pareja de aproximadamente un centímetro.
  • Tapar y cocinar a fuego bajo durante 10 o 12 minutos.
  • Comprobar que la parte inferior esté dorada y que la superficie haya comenzado a afirmarse.
  • Dar vuelta con ayuda de un plato, como si fuera una tortilla.
  • Cocinar otros cinco minutos del segundo lado.
  • Agregar una capa fina de salsa, el queso y orégano.
  • Tapar nuevamente y cocinar entre cinco y siete minutos, hasta que la papa esté completamente tierna y el queso se derrita.

Cómo evitar que se desarme

El exceso de agua es el principal enemigo de esta receta. Después de rallar la papa, hay que escurrirla bien y cocinarla sin intentar moverla durante los primeros minutos.

Otros puntos importantes son:

  • Utilizar una sartén antiadherente.
  • No formar una base demasiado gruesa.
  • Mantener el fuego bajo.
  • Esperar hasta que los bordes estén firmes antes de dar vuelta.
  • No agregar demasiada salsa.

Si el centro continúa crudo, hay que bajar todavía más el fuego y prolongar la cocción tapada. La papa no debe quedar dura ni con sabor a almidón sin cocinar.

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