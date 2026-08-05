Papa, huevo y queso: la pizza que se hace en 30 minutos sin harina

La base se prepara con papa rallada y huevo, mientras el queso se agrega durante los últimos minutos.

Una pizza sin harina puede prepararse utilizando papa rallada como base, ligada con huevo y cocida lentamente en una sartén. El resultado no reproduce exactamente una masa tradicional: queda más cerca de una tortilla fina, crocante por fuera y tierna por dentro.

La receta necesita apenas tres ingredientes principales y puede estar lista en aproximadamente 30 minutos, incluyendo el tiempo de pelar, rallar y cocinar las papas.

Ingredientes para dos porciones 2 papas medianas , de aproximadamente 400 gramos en total.

, de aproximadamente 400 gramos en total. 2 huevos .

. 150 gramos de queso que funda bien.

que funda bien. Sal.

Pimienta.

Una cucharada de aceite.

Orégano, opcional.

Salsa de tomate, opcional. Puede utilizarse mozzarella, queso cremoso o una mezcla. Si se agrega salsa, debe ser espesa y en poca cantidad para evitar que la base se humedezca demasiado.

Paso a paso para hacer la pizza de papa Pelar y rallar las papas con la parte gruesa del rallador.

con la parte gruesa del rallador. Colocarlas dentro de un repasador limpio y presionar para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Este paso ayuda a que la base se dore.

Batir los huevos con sal y pimienta.

Mezclar la papa rallada con el huevo hasta cubrirla de manera uniforme.

Calentar una sartén antiadherente de entre 22 y 24 centímetros con una cucharada de aceite.

Distribuir la mezcla y presionar con una espátula hasta formar una base pareja de aproximadamente un centímetro .

. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 10 o 12 minutos.

Comprobar que la parte inferior esté dorada y que la superficie haya comenzado a afirmarse.

Dar vuelta con ayuda de un plato, como si fuera una tortilla.

Cocinar otros cinco minutos del segundo lado.

Agregar una capa fina de salsa, el queso y orégano.

Tapar nuevamente y cocinar entre cinco y siete minutos, hasta que la papa esté completamente tierna y el queso se derrita. Cómo evitar que se desarme El exceso de agua es el principal enemigo de esta receta. Después de rallar la papa, hay que escurrirla bien y cocinarla sin intentar moverla durante los primeros minutos.

Otros puntos importantes son:

Utilizar una sartén antiadherente.

No formar una base demasiado gruesa.

Mantener el fuego bajo.

Esperar hasta que los bordes estén firmes antes de dar vuelta.

No agregar demasiada salsa. Si el centro continúa crudo, hay que bajar todavía más el fuego y prolongar la cocción tapada. La papa no debe quedar dura ni con sabor a almidón sin cocinar.