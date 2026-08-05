Cuál es la fruta que debes colocar en tu jardín en agosto: los expertos lanzan una advertencia para ayudar a las aves

Aunque se cree que solo necesitan ayuda en invierno, las aves enfrentan en agosto una competencia feroz por la comida mientras cuidan a sus últimas crías.

Los expertos en naturaleza han emitido una recomendación urgente para todos aquellos que tengan jardín en su hogar. Contrario a la creencia popular de que las aves solo requieren apoyo alimentario en los meses fríos, el final del verano representa un periodo crítico de escasez y alta demanda energética.

La asociación tradicional entre la alimentación de las aves y el invierno ha quedado desmentida por estudios de largo plazo. Según los especialistas, la sensommer (final del verano) es una de las fases más determinantes para la supervivencia de diversas especies. En este momento, muchos ejemplares todavía se encuentran en plena crianza de sus polluelos, lo que eleva la necesidad de nutrientes.

La elección de manzanas y peras como fuente de energía La propuesta de los expertos consiste en colocar dos frutas comunes en puntos estratégicos del jardín: manzanas y peras. Estas piezas pueden cortarse en láminas y depositarse directamente sobre el césped, en tablas de alimentación o plataformas elevadas. Este método facilita el acceso a comida rica en energía para especies como los mirlos y los zorzales.

El momento es clave debido a que la competencia por los recursos naturales es especialmente alta en agosto. Al ofrecer estas frutas, se reduce la presión sobre los pájaros adultos que deben buscar suficiente sustento tanto para ellos mismos como para sus crías vulnerables. Es un gesto pequeño que genera un impacto notable en la población aviar local.

Qué cuidados hay que tener al dejar fruta para los pájaros Sin embargo, la higiene y la calidad del alimento son fundamentales para evitar riesgos sanitarios. Los expertos subrayan que la fruta debe estar fresca y nunca presentar moho, ya que los restos en mal estado o salados pueden ser perjudiciales. Asimismo, mantener limpios los comederos previene la propagación de enfermedades entre las diferentes aves que visitan el jardín.

La ubicación de la comida también influye en la seguridad de los animales. Se recomienda situar los trozos de fruta en áreas despejadas del terreno. Esto permite que los pájaros vigilen su entorno y detecten a tiempo la presencia de depredadores, como los gatos domésticos, mientras se alimentan. Para los dueños de mascotas, existe una advertencia específica respecto a las frutas secas. Las pasas y otros productos similares deben evitarse si hay perros en el hogar, ya que su ingesta puede resultar tóxica para los caninos. Con estas precauciones, una simple rodaja de pera se convierte en un recurso vital durante los días más calurosos del año.