"Pasos de Libertad": la película que realizaron niños de un jardín mendocino para el Día de la Independencia

Este año, en lugar de un acto escolar tradicional, un jardín de infantes de San Rafael apostó por una innovadora propuesta para conmemorar el Día de la Independencia . El Jardín de Infantes Exclusivo (J.I.E.) N.º 0-074 realizó "Pasos de Libertad" , una película protagonizada por sus propios alumnos que convirtió el aprendizaje sobre el 9 de Julio de 1816 en una experiencia inmersiva.

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La iniciativa, que combinó historia, juego, arte, tecnología y trabajo colaborativo , involucró durante varias semanas a niños y niñas de salas de 3, 4 y 5 años , además de sus familias, que participaron activamente en todo el proceso.

"La idea surgió del deseo de ofrecer una propuesta innovadora y significativa para abordar la conmemoración del 9 de Julio. Como institución buscamos que las efemérides dejen de ser un acto meramente conmemorativo y se conviertan en verdaderas experiencias de aprendizaje" , explicó la directora del jardín, Alejandra Cáceres.

Según contó, la producción audiovisual fue la herramienta elegida para integrar los distintos contenidos trabajados en el aula. "La película fue el medio ideal para integrar contenidos, creatividad y emoción, haciendo que cada estudiante fuera protagonista de su propio aprendizaje" , destacó.

Uno de los aspectos que más valoró la institución fue la respuesta de los niños durante todo el proceso de creación. La filmación se desarrolló como una instancia de juego , lo que permitió que los alumnos participaran de manera espontánea y disfrutaran de cada momento.

"El impacto fue muy positivo. Los niños participaron con entusiasmo, alegría y compromiso, viviendo cada escena como una instancia de juego y descubrimiento", señaló Cáceres.

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La directora aseguró que el proyecto dejó aprendizajes que fueron más allá del contenido histórico. "Nos sorprendió la capacidad que demostraron para apropiarse de los hechos históricos, expresarlos con sus propias palabras y comprender valores como la libertad, el trabajo en equipo, el respeto y el sentido de pertenencia. También fortalecieron habilidades de comunicación, expresión corporal, creatividad y confianza en sí mismos", afirmó.

Las familias, protagonistas detrás de cámara

El proyecto también convocó a madres, padres y otros familiares, que participaron en talleres para confeccionar vestuario, escenografía y distintos elementos utilizados durante el rodaje. "Las familias fueron parte fundamental del proyecto desde el primer momento. Acompañaron a los niños en la preparación de vestuarios, colaboraron con diferentes necesidades de la producción y apoyaron cada etapa con mucho entusiasmo", explicó la directora.

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El cierre llegó el 22 de julio con la Avant Premier de "Pasos de Libertad", una función especial en la que toda la comunidad educativa pudo ver el resultado final en una sala de cine. Del encuentro participaron, además, el director de Línea de Educación Inicial, Marcelo García, y la profesora Claudia Gantus.

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"Ese momento fortaleció el vínculo entre la escuela y las familias, generando un espacio de encuentro, orgullo y valoración del esfuerzo compartido", sostuvo Cáceres.

Innovación dentro y fuera del aula

Llevar adelante una producción audiovisual con niños pequeños implicó un importante trabajo de planificación y coordinación entre docentes, estudiantes y familias. Según la directora, "el principal desafío fue coordinar cada etapa del proyecto, articulando el trabajo de docentes, estudiantes y familias para lograr una producción de calidad sin perder de vista los objetivos pedagógicos".

El proyecto integró además recursos tecnológicos, como una banda sonora original creada con inteligencia artificial, que sumó una mirada innovadora al proceso de aprendizaje.

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Tras el éxito de "Pasos de Libertad", desde el jardín aseguran que ya piensan en nuevas iniciativas similares. "Sin dudas, esta experiencia nos motivó a seguir desarrollando proyectos que integren distintas áreas del conocimiento y permitan a los niños aprender de manera activa, creativa y significativa", expresó la directora.

"Creemos que cuando el aprendizaje se vive con emoción, participación y experiencias reales, deja huellas profundas que permanecen en el tiempo. Nuestro compromiso es seguir construyendo una educación innovadora, inclusiva y de calidad, donde cada niño pueda aprender disfrutando, crear, expresarse y construir recuerdos que lo acompañen para toda la vida", concluyó Cáceres.