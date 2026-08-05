Renuevan alerta por Zonda: a qué zonas afectará por 48 horas

Desde este miércoles , Mendoza empieza nuevamente a sufrir el viento Zonda , mientras continúan las nevadas en la zona cordillerana.

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El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera".

Tras una mínima de 9°C, la máxima alcanzará los 22°C.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó para este miércoles 5 de agosto una alerta amarilla por Zonda en la zona baja de Malargüe : "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

Además, en la zona de cordillera se esperan "nevadas persistentes de intensidad moderada" y "fuertes vientos del sector oeste" con ráfagas de hasta 100 km/h. El paso Cristo Redentor continúa cerrado.

Sigue el pronóstico de nevadas en la montaña

Cuándo llegaría el Zonda al llano

Para el jueves, el pronóstico de Contingencias señala: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano. Nevadas en cordillera". La máxima rondará los 21°C.

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó el SMN para este jueves en horas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para Mendoza Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas

En tanto, el viernes bajará la temperatura y hasta retornarán las heladas.

"Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera", anticipa el reporte, con una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.