Renuevan alerta por Zonda: a qué zonas afectará por 48 horas

Desde este miércoles, Mendoza empieza nuevamente a sufrir el viento Zonda, mientras continúan las nevadas en la zona cordillerana.
El viento amenaza con afectar a varios sectores de Mendoza este miércoles y jueves. En la cordillera siguen las nevadas.
Desde este miércoles, Mendoza empieza nuevamente a sufrir el viento Zonda, mientras continúan las nevadas en la zona cordillerana.
El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera".
Tras una mínima de 9°C, la máxima alcanzará los 22°C.
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó para este miércoles 5 de agosto una alerta amarilla por Zonda en la zona baja de Malargüe: "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".
Además, en la zona de cordillera se esperan "nevadas persistentes de intensidad moderada" y "fuertes vientos del sector oeste" con ráfagas de hasta 100 km/h. El paso Cristo Redentor continúa cerrado.
Para el jueves, el pronóstico de Contingencias señala: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano. Nevadas en cordillera". La máxima rondará los 21°C.
"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó el SMN para este jueves en horas de la mañana.
En tanto, el viernes bajará la temperatura y hasta retornarán las heladas.
"Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera", anticipa el reporte, con una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.