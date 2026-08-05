5 de agosto de 2026 - 07:20

Renuevan alerta por Zonda: a qué zonas afectará por 48 horas

El viento amenaza con afectar a varios sectores de Mendoza este miércoles y jueves. En la cordillera siguen las nevadas.

Arranca la alerta de Zonda

Arranca la alerta de Zonda

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Pronóstico del tiempo para Mendoza

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Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Desde este miércoles, Mendoza empieza nuevamente a sufrir el viento Zonda, mientras continúan las nevadas en la zona cordillerana.

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El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas débiles en cordillera".

Tras una mínima de 9°C, la máxima alcanzará los 22°C.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó para este miércoles 5 de agosto una alerta amarilla por Zonda en la zona baja de Malargüe: "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

Además, en la zona de cordillera se esperan "nevadas persistentes de intensidad moderada" y "fuertes vientos del sector oeste" con ráfagas de hasta 100 km/h. El paso Cristo Redentor continúa cerrado.

Sigue el pron&oacute;stico de nevadas en la monta&ntilde;a

Sigue el pronóstico de nevadas en la montaña

Cuándo llegaría el Zonda al llano

Para el jueves, el pronóstico de Contingencias señala: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento Zonda en precordillera y en el llano. Nevadas en cordillera". La máxima rondará los 21°C.

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó el SMN para este jueves en horas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para Mendoza

Pronóstico del tiempo para Mendoza

En tanto, el viernes bajará la temperatura y hasta retornarán las heladas.

"Poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos del sudeste. Heladas parciales. Nevadas débiles en cordillera", anticipa el reporte, con una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.

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