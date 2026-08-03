Arranca otra semana "primaveral" en Mendoza pero anticipan un nuevo día de viento Zonda en el llano

La primera semana completa de agosto tendrá temperaturas inusualmente agradables en Mendoza, con máximas que rondarán los 20°C. Sin embargo, el jueves el pronóstico anticipa la reaparición del viento Zonda en el llano.

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

Tras un fin de semana con temperaturas agradables, Mendoza iniciará otra semana con condiciones casi primaverales. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, las máximas se mantendrán cerca de los 20 grados durante gran parte de la semana, aunque el jueves podría registrarse viento Zonda en el llano, un fenómeno característico del mes de agosto.

El inicio de la semana estará marcado por jornadas estables y con escasa nubosidad. Para este lunes se espera una máxima de 19°C y una mínima de 7°C, con vientos leves del sudeste y nevadas en la cordillera.

El martes las condiciones serán similares, con cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y una máxima de 19°C. En tanto, el miércoles será el día más cálido de la semana, con una temperatura máxima de 22°C, poca nubosidad y débiles nevadas en alta montaña.

El jueves, con pronóstico de Zonda La principal novedad llegará el jueves, cuando Contingencias Climáticas anticipa viento Zonda tanto en la precordillera como en sectores del llano. A pesar del fenómeno, la temperatura se mantendrá elevada, con una máxima prevista de 21°C y una mínima de 9°C.

Agosto, el mes del Zonda El pronóstico no resulta extraño para esta época del año. Agosto es conocido como "el mes del Zonda", ya que históricamente concentra la mayor cantidad de episodios de este viento cálido y seco en Mendoza.

El fenómeno se produce cuando masas de aire húmedo provenientes del Pacífico ascienden por la Cordillera de los Andes, descargan su humedad en forma de precipitaciones del lado chileno y descienden hacia el este como un viento cálido, seco y con ráfagas que pueden alcanzar gran intensidad. Luego del episodio previsto para el jueves, se espera un cambio en las condiciones del tiempo. El viernes ingresará aire más fresco, con una máxima de 16°C y vientos del sudeste, mientras que el sábado continuará el descenso térmico, con una máxima de apenas 13°C y una mínima de 3°C, poniendo fin al breve período de temperaturas primaverales.