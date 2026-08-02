Pa-Kua: la unión milenaria de 8 disciplinas que también se practica en Mendoza

¿Qué tienen en común la arquería china, el tai chi, las espadas, la meditación y los ejercicios de respiración ? Aunque parezcan disciplinas independientes, todas forman parte de un mismo conocimiento oriental con más de 2.000 años de historia que hoy practican cerca de 200 mendocinos , y que el próximo sábado 8 de agosto abrirá sus puertas con una jornada gratuita en el Parque Central, de Ciudad .

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Se trata del Pa-Kua , un sistema tradicional de origen chino que propone entrenar el cuerpo, la mente y el carácter como si fueran una sola cosa , algo poco habitual en Occidente.

"En Occidente solemos separar todo . Unos hacen meditación , otros practican artes marciales , otros buscan una actividad física y otros prefieren una disciplina terapéutica . El Pa-Kua reúne todo eso en un mismo conocimiento", resume Soledad Acosta , maestra de la disciplina en Mendoza.

Arquería china, tai chi y otras: las 8 prácticas ancestrales que combinan meditación, movimiento y bienestar

Aunque la Liga Internacional de Pa-Kua fue fundada en Argentina en 1976 por el maestro Rogelio Magliacano , el conocimiento que transmite es mucho más antiguo .

Según explica Acosta, Magliacano conoció este sistema durante varios viajes a Asia en la década de 1970 , cuando un maestro chino comenzó a transmitirle este saber tradicional.

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"'Pa' significa 8 y 'Kua' puede traducirse como cambio, mutación o transformación. Es el estudio de los 8 estados del cambio y de cómo esos procesos naturales pueden aplicarse a la vida cotidiana y al desarrollo de las personas", explica. Y agrega que ese concepto filosófico luego se traduce en diferentes formas de práctica.

Mucho más que un arte marcial

Aunque quien escuche hablar de Pa-Kua por primera vez pueda llegar a pensar que se trata únicamente de un arte marcial, esa es apenas una de las puertas de entrada o cartas de presentación.

El sistema incluye 8 grandes áreas o maestrías: Arte Marcial, Tai Chi, Arquería, Armas de Corte (como espadas y cuchillos tradicionales), Acrobacia, Yoga Chino (Sintonía), Pa-Kua Chi y Ritmo. Cada una desarrolla capacidades diferentes, aunque todas parten del mismo conocimiento.

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"El ser humano es una unidad. No se puede separar el cuerpo de la mente ni de la parte emocional. Cuando este conocimiento llegó a Occidente hubo que dividirlo porque nuestra cultura está acostumbrada a aprender cada cosa por separado. Pero originalmente todo forma parte de un mismo sistema", señala la instructora.

La arquería que enseña a respirar

Entre todas las disciplinas, una de las que más curiosidad despierta es la arquería china. Claro que no se trata solamente de aprender a lanzar flechas.

"Muchas personas llegan buscando arquería porque encuentran una combinación muy interesante entre la parte física y la parte interna. Es como recuperar las habilidades de un antiguo guerrero, pero trabajando también la respiración, la concentración y la calma", describe Acosta.

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La propuesta no apunta a competir, sino a dominar el propio cuerpo y la propia mente; una filosofía que atraviesa toda la enseñanza de Pa-Kua.

La veterinaria Jennifer Ibarra (61) descubrió el Pa-Kua hace 8 años (¡vaya número!). Fue en 2018, y de la mano de la arquería china.

"De chica me gustaba la arquería, y un día le dije a mi mamá que quería aprender, pero me dijo que no. Hasta que, hace 8 años, me enteré que podía aprender en Mendoza y gracias a una amiga que iba. Fui, hice una primera clase, probé y quedé. Ahora soy primer grado de arquería", cuenta Ibarra.

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Dentro de la arquería, Pa-Kua es la única escuela que conserva el antiguo tiro de arco tradicional y ancestral chino. Es aquel que se realiza colocando el índice sobre la cuerda.

"Mis dos horas semanales de Pa-Kua, los viernes, no se negocian por nada en el mundo"; reafirma. Y resalta cómo complementa varios beneficios espirituales y físicos, como poder bajar decibeles, actuar como cable a tierra, brindar un momento de meditación y también de defensa personal.

"Estoy haciendo algo que siempre me había gustado y no había podido hacer hasta ahora. Sumado a todo lo que involucra al Pa-Kua referido a educación, respeto, pedir permiso. Es como una gran familia", concluye Jennifer.

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El tai chi, otra puerta de entrada

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Otra de las prácticas que más interesados suma es el Tai Chi, conocido por sus movimientos lentos, fluidos y controlados.

Competir con uno mismo

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"Es un trabajo muy profundo sobre el equilibrio, el balance y la conciencia corporal. Por eso muchas personas mayores se acercan buscando mejorar su estabilidad y su calidad de movimiento, pero también llegan jóvenes interesados en desarrollar concentración y coordinación", destaca.

Aunque suele asociarse con ejercicios suaves, Acosta aclara que conserva un fuerte origen marcial.

Un antídoto contra el sedentarismo

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"Muchísima gente llega buscando aprender un arte marcial, pero sin el componente competitivo. Lo que buscan es desarrollar habilidades, disciplina, confianza y bienestar, no ganarle a otra persona", sostiene Acosta.

A diferencia de muchas artes marciales tradicionales, el Pa-Kua no tiene como objetivo vencer a un rival. Su filosofía propone que el verdadero desafío es la superación personal.

Para Soledad Acosta, buena parte del crecimiento que tuvo esta disciplina en los últimos años responde a un problema que atraviesa a toda la sociedad.

"Estamos viviendo una época de mucho sedentarismo. Antes era algo asociado a los adultos mayores, pero hoy también afecta a niños y adolescentes",

Una clase abierta para conocer el Pa-Kua

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"El cuerpo y la mente trabajan juntos. Muchas veces queremos resolver cuestiones emocionales solamente desde la cabeza, pero el gran antidepresivo natural es el movimiento. Cuando el cuerpo se armoniza, también lo hace la mente", reflexiona en voz alta.

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Como parte del aniversario número 50 de la Liga Internacional de Pa-Kua, los maestros mendocinos organizarán una jornada abierta para que cualquier persona pueda conocer la disciplina.

Ficha técnica: Pa-Kua en Mendoza

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Jornada "Pa-Kua 50 años - Puertas Abiertas a la Comunidad" .

. Cuándo: sábado 8 de agosto , desde las 16 .

sábado , desde las . Dónde: Parque Central de Mendoza , sector oeste, sobre calle El Parral.

, sector oeste, sobre calle El Parral. Costo: gratuito.

gratuito. Inscripciones: por WhatsApp al 261 6702963.

Ficha técnica: Pa-Kua en Mendoza