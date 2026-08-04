Tradición peligrosa en Noruega: encender braseros en el jardín puede terminar en incendios y costosas multas

La normativa noruega establece que los braseros de jardín se consideran fuego abierto y su uso puede ser restringido totalmente por los municipios durante sequías.

Muchos residentes en Noruega utilizan braseros en sus jardines desconociendo las estrictas normativas que limitan su uso entre el 15 de abril y el 15 de septiembre. El incumplimiento de estas reglas, diseñado para prevenir incendios forestales, puede derivar en multas severas y demandas por daños a la propiedad vecina.

Noruega aplica una prohibición general para encender fuego cerca de bosques y terrenos baldíos durante los meses de verano. Aunque los jardines se clasifican como terrenos privados, la obligación de actuar con precaución es permanente y universal. Un brasero doméstico entra legalmente en la categoría de "fuego abierto", lo que lo somete a regulaciones estrictas.

¿Por qué se considera el brasero un fuego abierto en Noruega? Los municipios tienen la autoridad para implementar reglas locales adicionales, que incluyen la prohibición total de quemas en zonas densamente pobladas durante olas de calor. Los bomberos advierten que lo más importante es utilizar la cabeza antes de encender la cerilla. El uso del brasero no está exento de riesgo cuando el terreno está seco o el viento es fuerte.

La convivencia vecinal también se ve afectada por las leyes de contaminación y propiedad. El humo espeso y las chispas que aterrizan en el terreno colindante pueden generar reclamos de indemnización. Es fundamental consultar el sitio web municipal antes de encender fuego, ya que muchas localidades prohíben incluso la quema de desechos de jardín.

¿Qué normas de seguridad y sanciones aplican al uso del brasero? La seguridad exige que estos aparatos se coloquen sobre superficies no inflamables. Deben mantener una distancia de paredes, toldos y arbustos para evitar la propagación del calor. Los expertos subrayan que la hierba seca arde con la misma rapidez que la pólvora, sin importar lo que indique el calendario de prohibiciones.

Existen malentendidos comunes sobre la legalidad de estas prácticas en el hogar. No siempre es legal usar el brasero en el jardín; si hay sequía extrema o una prohibición local vigente, el aparato debe permanecer apagado. Por el contrario, los dispositivos de gas o eléctricos suelen permitirse siempre que se operen de forma segura. El uso de braseros bajo techos o terrazas cubiertas está prohibido debido al riesgo de daños ocultos por calor y chispas. En caso de emergencia, contactar con el número 110 es el primer paso obligatorio. El encendido ilegal de fuego conlleva sanciones que incluyen multas, tarifas administrativas y responsabilidad civil por cualquier daño causado.