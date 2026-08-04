El video de Candela Arizaga deambulando por la calle tras escapar del departamento de Facundo Moyano

Salió a la luz el video que muestra a Candela Arizaga , la joven influencer de 23 años que estaba con el exdiputado Facundo Moyano (41) esta madrugada y que señaló un episodio de violencia en un edificio del barrio porteño de Belgrano , mientras deambulaba semidesnuda por la Avenida del Libertador.

Detuvieron al exdiputado Facundo Moyano por un incidente con una mujer

Quién es Candela Arizaga, la modelo que escapó del departamento de Facundo Moyano

El episodio ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5 , cuando ingresó un llamado al 911 sobre una mujer que habría sufrido una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la misma joven corría desnuda por la calle, a metros del inmueble.

Arizaga caminaba en un estado de evidente conmoción , despertando la atención de los transeúntes.

Efectivos de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta el edificio ubicado sobre Avenida del Libertador, cuyo encargado expresó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

Finalmente, la mujer fue asistida por la Policía y personal del SAME, siendo trasladada al hospital Pirovano para su asistencia. Tanto el hijo de Hugo Moyano como la mujer tenían " signos de haber consumido alguna clase de sustancia".

Facundo Moyano Archivo

El exdiputado nacional del Frente Renovador y actual jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) fue demorado en la Comisaría 13A. Según personal policial, "se mostró hostil" durante el procedimiento.

Esta mañana, el fiscal Julián Pistone finalmente dispuso la detención de Moyano por "lesiones y privación ilegítima de la libertad".

Quién es Candela Arizaga, la mujer que estaba con Facundo Moyano

Candela Arizaga (23) es una modelo e influencer rosarina, que cuenta con más de 300.000 seguidores en las redes sociales. Suele viajar a destinos top -según sus múltiples postales en Instagram-, se muestra como hincha de Rosario Central y fue promotora del Turismo Carretera.

Candela Arizaga Instagram

La joven estuvo en pareja con el cantante L-Gante, referente de la cumbia 420, allá por 2024.

Su presencia digital la convirtió en una figura habitual de eventos, campañas y salidas nocturnas, y a ser noticia por sus relaciones sentimentales con figuras famosas.

De hecho, fue noticia por los rumores que la vincularon sentimentalmente con el futolista Enzo Fernández durante el período en que el mediocampista se encontraba separado de Valentina Cervantes.

Desde febrero de este año, oficializó su noviazgo con Moyano.