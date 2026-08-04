Quién es Candela Arizaga, la modelo que escapó del departamento de Facundo Moyano

Candela Arizaga, modelo e influencer rosarina de 23 años, quedó en el centro de la escena pública este martes tras protagonizar un delicado episodio en el departamento del exdiputado nacional Facundo Moyano , del que escapó semidesnuda para pedir ayuda.

El video de Candela Arizaga deambulando por la calle tras escapar del departamento de Facundo Moyano

Un encargado de edificio defendió a Facundo Moyano y aseguró que intentaba ayudar a la joven

El hecho derivó en la detención del sindicalista de los peajes , mientras la Justicia investiga qué ocurrió durante la madrugada.

Arizaga nació en Rosario, provincia de Santa Fe, y construyó su carrera como modelo y creadora de contenido en redes sociales.

En Instagram reúne más de 300 mil seguidores , donde comparte publicaciones vinculadas a la moda, viajes, campañas publicitarias y su fanatismo por Rosario Central.

Además de su actividad como influencer, trabajó como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente en competencias del Turismo Carretera, lo que le permitió ganar visibilidad antes de instalarse definitivamente en el ambiente del espectáculo.

Candela Arizaga Instagram

Sus romances con L-Gante, Enzo Fernández y Facundo Moyano

El nombre de Candela Arizaga comenzó a ocupar los portales de espectáculos en 2024 cuando trascendió su breve relación con el cantante de cumbia 420 L-Gante.

Candela Arizaga junto a L-Gante en 2024 Captura El Trece

Meses después volvió a ser noticia por los rumores que la vincularon sentimentalmente con el futbolista Enzo Fernández durante el período en que el mediocampista se encontraba separado de Valentina Cervantes.

Ya en 2026, la modelo fue vista en distintas oportunidades junto a Facundo Moyano, confirmando una relación que hasta entonces había mantenido un perfil bajo.

El episodio de Candela Arizaga que terminó con Moyano detenido

Durante la madrugada de este martes, Candela Arizaga salió corriendo semidesnuda del departamento de Moyano, sobre Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, para pedir ayuda.

Fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano, donde declaró ante las autoridades.

Facundo Moyano Archivo

En paralelo, el fiscal Julián Pistone, de la UFLA Norte, ordenó la detención de Facundo Moyano por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El exdiputado nacional entre 2011 y 2019 permanece alojado en la Comisaría 13A de la Policía de la Ciudad mientras avanzan las diligencias judiciales.