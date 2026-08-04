"Frágil como una bomba" y "quiero amar y maltratar al mismo hombre": los posteos de la novia de Matías Álvarez

Mientras la Justicia investiga el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia , el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho en Resistencia (Chaco), comenzaron a circular publicaciones realizadas en redes sociales por su pareja, Victoria Cantero, hoy detenida por el homicidio.

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Los mensajes, publicados meses antes del crimen, cobraron notoriedad luego de que familiares de la víctima denunciaran que la relación estaba marcada por episodios de violencia y control.

En el perfil de Facebook de la joven de 25 años convivían fotografías de su trabajo como manicura, viajes, reuniones familiares y salidas con amigos con publicaciones de otro tono.

Por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia está detenida su novia Victoria Luz Cantero.

Entre las frases que más repercusión generaron aparecen memes y fotos que decían: "Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida", "Frágil como una bomba" y "No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una Glock".

Según trascendió, los posteos fueron publicados en diciembre del año pasado. Tras conocerse el crimen, las redes sociales de la acusada fueron cerradas durante la tarde del lunes.

Los posteos en Facebook de Victoria Canterio, acusada del asesinato de su novio Matías Álvarez

Los posteos en Facebook de Victoria Canterio, acusada del asesinato de su novio Matías Álvarez

La familia asegura que Matías sufría violencia

En declaraciones a Infobae, Leticia Álvarez Guardia, hermana de la víctima, aseguró que Matías ocultaba las agresiones que sufría de parte de Victoria.

"Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo", aseguró.

Fotos de los golpes que recibió Matías Álvarez Gentileza

La familia dijo que el joven presentaba con frecuencia arañazos, hematomas y golpes que inicialmente atribuía a peleas con otras personas.

Amigos de Matías también aportaron imágenes en las que se observan lesiones en el rostro del joven fallecido, además de conversaciones de WhatsApp.

En una de ellas puede leerse un mensaje que le envió uno de sus amigos: "¿Te pegó otra vez?"

Ese material forma parte de los elementos que podrían ser analizados por los investigadores para reconstruir el contexto previo al crimen.

La hermana de la víctima también denunció que Cantero ejercía un fuerte control sobre la vida cotidiana de Matías.

Según afirmó, administraba su teléfono celular, tenía acceso a todas sus contraseñas e incluso publicaba contenido en Instagram haciéndose pasar por él.

Esos testimonios fueron incorporados al expediente junto con otros relatos de familiares y allegados que describen una relación conflictiva.

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El hecho ocurrió el domingo por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1.400, en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con la investigación, durante una discusión Matías Álvarez Guardia recibió una puñalada en el lado derecho del tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde murió pese a los intentos de los médicos por salvarle la vida.

Victoria Cantero (izquierda), pareja de Matías Álvarez Guardia (derecha).

En su primera declaración, Victoria Cantero sostuvo que había recibido un llamado de su hermano para acercarse al lugar y que, cuando llegó, encontró a su novio herido sobre la vereda.

Sin embargo, con el avance de las primeras medidas de prueba, la fiscalía la señaló como principal sospechosa y ordenó su detención.

La causa continúa a cargo del Equipo Fiscal N.º 2, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades penales.

Este martes, Victoria Cantero será trasladada a sede judicial para prestar declaración como imputada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla como única pena la prisión perpetua en caso de una eventual condena. De allí que en su ciudad ya sea apodada como la "Nahir Galarza chaqueña", en referencia a la chica que mató a su novio Fernando Pastorizzo en 2017 y recibió la reclusión perpetua.