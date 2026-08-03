3 de agosto de 2026 - 08:52

Oferta laboral falsa y fotos con IA: la advertencia de una mujer antes del femicidio de Mailén Antonich

Otra mujer había relatado la experiencia que atravesó con el aviso de trabajo con el que fue engañada la joven madre asesinada en Mar del Plata.

Mailén Antonich, víctima de femicidio cuando iba a una propuesta laboral en Mar del Plata

Mailén Antonich, víctima de femicidio cuando iba a una propuesta laboral en Mar del Plata

Foto:

Gentileza NA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Crimen en Mar del Plata: detectaron lesiones en la víctima y marcas en los acusados.

Caso Juana Antonich: la autopsia reveló lesiones y avanzan las pruebas contra los detenidos
Detuvieron en España a un argentino acusado de asesinar a una mujer en Málaga: intentó suicidarse antes de ser arrestado. 

Detuvieron en España a un argentino acusado de asesinar a una mujer en Málaga

Se trata de Luz Ledesma, quien denunció públicamente que estuvo a punto de caer en una maniobra que, según cree, buscaba atraer mujeres mediante falsas ofertas de empleo.

Su testimonio, publicado el mes pasado en un video que rápidamente se viralizó en Instagram, fue una advertencia para otras jóvenes que buscan trabajo.

"Si hubiera ido, estaría desaparecida", resumió la chica.

Video TikTok:

Todo comenzó cuando Ledesma encontró un aviso en un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de empleo. El anuncio ofrecía trabajo para mujeres de entre 18 y 35 años como depiladoras en un supuesto centro de estética.

La publicación señalaba que no era necesario contar con experiencia previa, ya que la empresa brindaría una capacitación antes de comenzar a trabajar. Ese detalle hizo que la propuesta pareciera confiable.

La joven se comunicó con quien decía ser la dueña del local y, durante la conversación, compartió algunos datos personales, como sus horarios disponibles y el lugar donde estudiaba. Poco después le solicitaron fotografías para comprobar si "cumplía con el perfil" que buscaban.

Las señales del aviso que despertaron sospechas

Con el paso de los días comenzaron a aparecer detalles que a Luz le resultaron extraños. Los mensajes llegaban durante la noche y la madrugada, incluso cerca de la una de la mañana.

Aunque inicialmente pensó que podía tratarse de alguien con horarios complicados por su actividad comercial, empezaron a surgir nuevas inconsistencias. La mujer insistía en pedirle fotos recientes y, cuando finalmente acordaron un encuentro en un edificio ubicado frente a una plaza, evitaba responder cada vez que Ledesma preguntaba el nombre del supuesto centro de estética.

Caso Juana Antonich: la autopsia revel&oacute; lesiones y avanzan las pruebas contra los detenidos

Caso Juana Antonich: la autopsia reveló lesiones y avanzan las pruebas contra los detenidos

Antes de asistir, Luz decidió investigar por su cuenta.

La joven buscó el perfil de la presunta empleadora en redes sociales, pero no encontró ninguna referencia.

Luego pidió más fotografías y detectó que todas las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial.

Cuando confrontó a la persona con esa irregularidad, recibió una respuesta que terminó de confirmar sus sospechas.

"Es la primera vez que me dicen que parezco chica IA", le respondió, según relató.

Después de ese mensaje, la conversación se interrumpió y nunca volvió a obtener respuesta.

La publicación de Facebook ya había sido denunciada

Tras advertir la maniobra, Ledesma se comunicó con el administrador del grupo de Facebook donde había encontrado el aviso.

Allí le informaron que la publicación ya había sido eliminada porque otros usuarios también la habían denunciado.

Fue entonces cuando decidió hacer pública su experiencia para alertar a otras mujeres que estuvieran buscando trabajo.

"Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo", expresó.

Y concluyó con una reflexión que hoy resulta especialmente conmovedora:

"Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta", dijo.

Semanas después de aquella advertencia, el temor de Ledesma terminó convirtiéndose en un femicidio más en Argentina.

Juana Mailén Antonich, de 24 años y madre de dos niñas, fue asesinada tras acudir a una supuesta entrevista laboral a la que había sido convocada mediante redes sociales.

Su cuerpo fue hallado en un predio del balneario Punta Cantera, en las inmediaciones del sector conocido como Waikiki, en Mar del Plata. Hay dos hombres detenidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hallaron muerta a una influencer días después de denunciar a su exmarido por pedofilia

Hallaron muerta a una influencer días después de denunciar a su exmarido por pedofilia

Femicidio en Merlo: asesinó a golpes a su mujer y después se suicidió arrojándose a las vías del tren | imagen ilustrativa

Femicidio en Merlo: asesinó a golpes a su mujer y después se suicidó arrojándose a las vías del tren

Le rompió un vidrio a un Mini Cooper para robar una campera en pleno Centro: lo detuvieorn

Le rompió un vidrio a un Mini Cooper para robar una campera en pleno Centro: lo detuvieorn

Por Redacción Policiales
Le fracturaron una pierna de un tiro en medio de una feroz pelea en Las Heras

Le fracturaron una pierna de un tiro en medio de una feroz pelea en Las Heras

Por Redacción Policiales