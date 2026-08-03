Oferta laboral falsa y fotos con IA: la advertencia de una mujer antes del femicidio de Mailén Antonich

Días antes del femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada tras asistir a una supuesta entrevista laboral en Mar del Plata , otra mujer había relatado una experiencia que hoy cobra un dramático significado.

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Se trata de Luz Ledesma, quien denunció públicamente que estuvo a punto de caer en una maniobra que, según cree, buscaba atraer mujeres mediante falsas ofertas de empleo.

Su testimonio, publicado el mes pasado en un video que rápidamente se viralizó en Instagram, fue una advertencia para otras jóvenes que buscan trabajo.

Todo comenzó cuando Ledesma encontró un aviso en un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de empleo. El anuncio ofrecía trabajo para mujeres de entre 18 y 35 años como depiladoras en un supuesto centro de estética.

La publicación señalaba que no era necesario contar con experiencia previa, ya que la empresa brindaría una capacitación antes de comenzar a trabajar. Ese detalle hizo que la propuesta pareciera confiable.

La joven se comunicó con quien decía ser la dueña del local y, durante la conversación, compartió algunos datos personales, como sus horarios disponibles y el lugar donde estudiaba. Poco después le solicitaron fotografías para comprobar si "cumplía con el perfil" que buscaban.

Las señales del aviso que despertaron sospechas

Con el paso de los días comenzaron a aparecer detalles que a Luz le resultaron extraños. Los mensajes llegaban durante la noche y la madrugada, incluso cerca de la una de la mañana.

Aunque inicialmente pensó que podía tratarse de alguien con horarios complicados por su actividad comercial, empezaron a surgir nuevas inconsistencias. La mujer insistía en pedirle fotos recientes y, cuando finalmente acordaron un encuentro en un edificio ubicado frente a una plaza, evitaba responder cada vez que Ledesma preguntaba el nombre del supuesto centro de estética.

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Antes de asistir, Luz decidió investigar por su cuenta.

La joven buscó el perfil de la presunta empleadora en redes sociales, pero no encontró ninguna referencia.

Luego pidió más fotografías y detectó que todas las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial.

Cuando confrontó a la persona con esa irregularidad, recibió una respuesta que terminó de confirmar sus sospechas.

"Es la primera vez que me dicen que parezco chica IA", le respondió, según relató.

Después de ese mensaje, la conversación se interrumpió y nunca volvió a obtener respuesta.

La publicación de Facebook ya había sido denunciada

Tras advertir la maniobra, Ledesma se comunicó con el administrador del grupo de Facebook donde había encontrado el aviso.

Allí le informaron que la publicación ya había sido eliminada porque otros usuarios también la habían denunciado.

Fue entonces cuando decidió hacer pública su experiencia para alertar a otras mujeres que estuvieran buscando trabajo.

"Se aprovechan de la necesidad de la gente, me satura. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo", expresó.

Y concluyó con una reflexión que hoy resulta especialmente conmovedora:

"Tengan cuidado, se me hace un nudo en la garganta", dijo.

Semanas después de aquella advertencia, el temor de Ledesma terminó convirtiéndose en un femicidio más en Argentina.

Juana Mailén Antonich, de 24 años y madre de dos niñas, fue asesinada tras acudir a una supuesta entrevista laboral a la que había sido convocada mediante redes sociales.

Su cuerpo fue hallado en un predio del balneario Punta Cantera, en las inmediaciones del sector conocido como Waikiki, en Mar del Plata. Hay dos hombres detenidos.