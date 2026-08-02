2 de agosto de 2026 - 19:47

Caso Juana Antonich: la autopsia reveló lesiones y avanzan las pruebas contra los detenidos

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich incorporó nuevos elementos tras la autopsia y las pericias sobre los dos detenidos, mientras la fiscalía analiza lesiones y rastros biológicos.

Crimen en Mar del Plata: detectaron lesiones en la víctima y marcas en los acusados.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 25 años encontrada muerta en una playa de Mar del Plata, sumó nuevos elementos que podrían comprometer la situación de los dos hombres detenidos por el crimen.

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Los primeros resultados de la autopsia y las pericias realizadas sobre los sospechosos reforzaron la hipótesis de la fiscalía de que la víctima habría sufrido un ataque violento antes de que su cuerpo fuera abandonado en la zona.

La familia de la joven denunció que la Policía se negó a tomar la denuncia por averiguación de paradero.

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Encontraron lesiones en el cuerpo de víctima y marcas en los dos detenidos

Según la información incorporada a la causa, el examen médico determinó que Antonich presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión previa a su muerte. Entre los hallazgos se identificaron golpes en distintas partes del cuerpo y heridas que serán analizadas para intentar establecer la mecánica del ataque y reconstruir las últimas horas de la víctima.

Además de las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima, los investigadores observaron marcas y heridas en los dos detenidos que podrían ser compatibles con un posible forcejeo. Los elementos serán sometidos a nuevos estudios para determinar si tienen relación con el hecho investigado.

Detenidos por el caso Johana Mailén Antonich.

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Buscan reconstruir cómo ocurrió el crimen

La joven, madre de dos niñas de 1 y 6 años, había desaparecido luego de un contacto realizado a través de Facebook, tras lo cual se perdió el rastro hasta que fue encontrada sin vida en una playa marplatense.

De acuerdo con los datos de la investigación, el cuerpo de Antonich habría sido hallado envuelto en una frazada, desnudo y atado de pies y manos, detrás del lugar donde dormían los serenos del predio identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27).

Caso Juana Antonich: detuvieron a dos sospechosos que estaban quemando ropa.

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Los investigadores también trabajan sobre rastros biológicos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa. En ese sentido, los resultados de los análisis de ADN y otras pruebas científicas serán determinantes para establecer cómo ocurrió el crimen y si existió la participación de más personas.

Mientras continúan las pericias, los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y su situación procesal podría modificarse a medida que se incorporen nuevos informes técnicos.

La causa está caratulada como femicidio y es instruida por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7, quien continúa con la incorporación de pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada sospechoso.

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