Hallaron muerta a una influencer días después de denunciar a su exmarido por pedofilia

El pasado 23 de julio, la tiktoker e influencer estadounidense Sara Gilson, de 43 años, fue hallada sin vida en su casa tras recibir un disparo. Las autoridades locales sospechan de su exesposo, Jeremiah Duffey , quien se habría suicidado tras cometer el crimen.

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La mujer había denunciado a su esposo días atrás, acusándolo de abuso de menores . El hecho ocurrió en la ciudad de Owasso, en Oklahoma alrededor de las 23:16 del jueves, cuando un llamado al 911 alertaba por una situación de violencia doméstica en la vivienda de la víctima.

Minutos más tarde, un niño habría llamado nuevamente a la Policía y denunció que su padrastro le había disparado a su madre , según informó el medio NBC. Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron a ambos, tendidos en el suelo, sin signos vitales y heridas de bala en la cabeza.

La hipótesis principal de los investigadores apunta a un femicidio seguido de suicidio , relacionado con la reciente acusación de Gilson contra Duffey.

Según trascendió, Duffey era entrenador de un grupo de basquet infantil y fue denunciado el pasado 9 de junio por abusar de una de sus alumnas. Tras conocer lo ocurrido, la mujer solicitó a las autoridades una orden de alejamiento en su contra.

La acusación se hizo pública tras un video que la influencer compartió en su cuenta de TikTok y que rápidamente alertó a sus seguidores.

Gilson publicó el video siguiendo una tendencia en redes sociales, donde los usuarios simulan estar en una entrevista para un documental. Con un mirada de angustia, la mujer se filmó mientras se sentaba en una silla frente a cámara y con un mensaje que decía: "Me estoy preparando para cuando Netflix estrene un documental sobre mi exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo”.

Para confirmar la gravedad de los hechos, la tiktoker dejó otro mensaje que decía: "Ojalá estuviera bromeando”.

La última aparición de la tiktoker fue el 21 de julio, tres días antes del crimen, a través de un posteo donde expresó. "Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”.