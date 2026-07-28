El ejemplar de esta especie emblemática fue hallado con lesiones en la ruta que llega al Paso Cristo Redentor, siendo entregado para su evaluación médica y posterior recuperación.

Carabineros rescataron a un cóndor herido en la ruta 60 de Chile

Este lunes, personal de Carabineros llevó a cabo un exitoso operativo de rescate tras ser alertados sobre la presencia de un cóndor andino herido en las inmediaciones de la Ruta 60 de Chile en el camino internacional Los Libertadores.

El ave fue localizada a un costado del kilómetro 76, en la región de Valparaíso, donde los funcionarios policiales constataron que el ejemplar presentaba diversas lesiones, adoptando de inmediato las medidas necesarias para resguardar su integridad y trasladarlo a un sitio seguro.

Tras el rescate, la institución coordinó la entrega del ave al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo que quedó a cargo de la recepción y evaluación veterinaria del animal. El objetivo primordial de este análisis médico será determinar la gravedad de las heridas y definir los pasos a seguir para favorecer su pronta recuperación.

Al respecto, el teniente Juan San Martín, perteneciente a la Subcomisaría Los Libertadores, subrayó que este tipo de acciones reafirman el compromiso de Carabineros de Chile no solo con la seguridad ciudadana, sino también con la protección de la flora y fauna del país.

Gracias a la rapidez del operativo, se logró poner a salvo a una de las especies más representativas y protegidas del ecosistema andino.