28 de julio de 2026 - 22:16

Conmoción en Estados Unidos: un hombre mató a su esposa y a sus seis hijos, incendió la vivienda y se suicidó

La investigación por un incendio en Michigan dio un giro tras confirmarse que un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos, provocó el fuego para ocultar el crimen y luego se suicidó.

Un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos antes de suicidarse, en Estados Unidos.

Un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos antes de suicidarse, en Estados Unidos.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un trágico incendio ocurrido en Grand Haven Township, en el estado de Michigan, Estados Unidos. El caso derivó en una investigación que reveló un estremecedor caso de asesinato-suicidio.

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Según las autoridades, Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, asesinó a su esposa Amanda y a sus seis hijos, incendió la vivienda para intentar ocultar el crimen y luego se quitó la vida.

Kristopher Karolkiewicz y uno de sus hijos.

Kristopher Karolkiewicz y uno de sus hijos.

Amanda y uno de los hijos.

Amanda y uno de los hijos.

Kristopher Karolkiewicz y su esposa Amanda, recién casados.

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Estados Unidos: investigan un asesinato múltiple seguido de suicidio en Michigan.

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El hecho ocurrió el viernes, cuando vecinos alertaron sobre un importante incendio. Tras controlar las llamas, la Policía y los bomberos encontraron los cuerpos de ocho integrantes de la familia, incluidos seis menores de entre 5 y 15 años.

La autopsia confirmó que las víctimas fueron asesinadas antes del incendio

Si bien desde el comienzo se sospechaba que el fuego había sido provocado de manera intencional, las autopsias confirmaron que todas las víctimas presentaban heridas de bala. Para los investigadores, el responsable fue el padre de familia, quien luego se suicidó.

El vocero de la Oficina del Sheriff de Ottawa, Jake Sparks, indicó que la investigación apunta a un caso de asesinato-suicidio y precisó que el incendio fue iniciado deliberadamente en distintos sectores de la vivienda. Además, aclaró que no existen indicios de la participación de otras personas.

Una familia formada durante casi dos décadas

Kristopher y Amanda se conocieron en 2008, se casaron un año después y formaron una familia con seis hijos, dos de ellos adoptados. Amanda, de 39 años, trabajaba como maestra suplente y fue recordada por familiares y colegas como una persona comprometida con sus alumnos y su comunidad.

Su madre, Becky, y su padrastro, Steve Lawwill, expresaron mediante un comunicado: “Era una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos”.

Por su parte, Karolkiewicz había renunciado a comienzos de mes a su cargo como vicepresidente de marketing y ventas en la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA). La organización sin fines de lucro, que se dedica a combatir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, expresó sus condolencias por la tragedia.

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