Asumió Keiko Fujimori como presidenta de Perú: "Iremos tras las mafias del narcotráfico y la minería ilegal"

Keiko Fujimori juró este martes como presidenta del Perú para el período 2026-2031 y en su primer mensaje ante el Congreso prometió aplicar “método, disciplina, trabajo y una ruta clara”.

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La funcionaria afirmó que asume con "un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos”, y a la vez aseguró que luchará a fondo contra “las mafias que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, Fujimori convocó a la unidad nacional y pidió dejar de lado las diferencias políticas.

La hija de Alberto Fujimori , quien gobernó la nación andina desde 1990 hasta que fue destituido por el Congreso en 2000, se convirtió en la 66ta mandataria y primera mujer en llegar a la Presidencia peruana por el voto popular.

En materia de seguridad, Fujimori destacó: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno", reportó Perú 21.

Fujimori anunció cambios en materia de seguridad

Asimismo, afirmó que "las FFAA asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía".

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos", aseveró.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, reacciona a su ingreso al palacio de Gobierno este martes, en Lima (Perú). Fujimori inició su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031), con un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado. EFE/ Paolo Aguilar

En ese contexto, sostuvo que la lucha "no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal".

"Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno", puntualizó.

Delegaciones extranjeras presentes en la ceremonia

Diez jefes de Estado y de Gobierno, entre los cuales se encontraba el presidente argentino, Javier Milei, participaron en la transmisión del mando en Lima, además de altas autoridades y representantes de organismos internacionales.

Javier Milei junto a Keiko Fujimori en la ceremonia de asunción. Cancillería Perú

Entre los mandatarios asistentes se encontraban el rey de España, Felipe VI; los presidentes Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile) y Mike Eman, jefe de Gobierno de Aruba, además de representantes de China, Estados Unidos, Japón y Corea.