China logra un avance clave en su "sol artificial": podría ser clave para el comienzo de una fuente de "energía limpia infinita"

China dio un nuevo paso en su ambicioso programa de fusión nuclear al superar uno de los mayores desafíos tecnológicos para el desarrollo de su denominado "sol artificial". Dos imanes superconductores diseñados y fabricados completamente en el país aprobaron las pruebas de funcionamiento integral en el Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias.

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Se trata de componentes fundamentales para los futuros reactores de fusión , ya que son los encargados de generar los intensos campos magnéticos que mantienen confinado el plasma a temperaturas extremas sin que entre en contacto con las paredes del reactor.

Uno de los desarrollos es un imán superconductor de campo toroidal con forma de "D", de 21 metros de largo, 12 metros de ancho y un peso de 582 toneladas.

Según el ASIPP, es el imán superconductor para reactores de fusión más grande construido hasta la fecha. Su volumen es aproximadamente un 30% mayor y su capacidad de almacenamiento de energía triplica la de dispositivos comparables utilizados en el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER).

En el futuro, 16 de estas bobinas formarán un anillo capaz de generar un campo magnético de 6,5 teslas en el centro del plasma.

"Su función es utilizar un potente campo magnético para confinar el plasma y mantener esa 'bola de fuego' de 100 millones de grados suspendida dentro de la cámara de vacío sin tocar las paredes", explicó Wu Yu, investigador del ASIPP.

La "bujía" del reactor de fusión

El segundo componente que superó las pruebas es una bobina superconductora de alta temperatura para el solenoide central, comparada por el investigador Qin Jinggang con "la bujía de un motor".

Este dispositivo induce la corriente eléctrica dentro del plasma y resulta determinante para que el reactor pueda encenderse y mantener un funcionamiento estable.

Un desafío de ingeniería extrema

Los imanes deberán operar durante unas seis décadas bajo condiciones extremadamente exigentes: temperaturas cercanas a los -269 °C, corrientes eléctricas muy elevadas, intensa radiación y enormes esfuerzos mecánicos.

Los investigadores señalaron que incluso pequeñas variaciones de temperatura durante la fabricación de los superconductores de niobio y estaño pueden afectar significativamente su rendimiento.

Además, el equipo consiguió reducir la resistencia eléctrica de las uniones internas hasta apenas 0,04 nanoohmios, minimizando prácticamente las pérdidas de energía en corrientes del orden de los 100 kiloamperios.