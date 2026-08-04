4 de agosto de 2026 - 08:09

Qué pasó con el exdiputado Facundo Moyano: detención por lesiones y una mujer desnuda en la calle

Una joven de 23 años señaló una agresión luego de salir desnuda de un edificio por la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. El sindicalista quedó detenido.

Facundo Moyano

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Facundo Moyano

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Detuvieron este martes a Facundo Moyano (41), jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) y exdiputado nacional del peronismo, por un incidente con una joven de 23 años en el barrio porteño de Belgrano. Lo acusaron de "lesiones y privación ilegítima de la libertad".

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De acuerdo con el canal TN, alrededor de las 5, Candela Arizaga (23) denunció una agresión tras salir corriendo desnuda de un edificio por la Avenida del Libertador al 5.400. El sindicalista la siguió y fue interceptado por efectivos en medio de la calle.

Candela Arizaga

Candela Arizaga

Ambos habrían estado "bajo efectos de estupefacientes" después de una discusión. Moyano fue demorado y trasladado a la comisaría 13A para declarar. Según personal policial, "se mostró hostil" durante el procedimiento.

Por su parte, personal de emergencias asistió a la mujer, quien sería pareja del sindicalista. La trasladaron para controles médicos al hospital Pirovano.

Facundo Moyano

Facundo Moyano

Esta mañana, el fiscal Julián Pistone finalmente dispuso la detención del exdiputado nacional por "lesiones y privación ilegítima de la libertad".

Facundo Moyano es uno de los hijos del reconocido sindicalista Hugo Moyano. Entre 2011 y 2019, saltó a la política como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente Renovador de Sergio Massa.

Actualmente es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa).

Candela Arizaga, en tanto, es una modelo e influencer rosarina, que cuenta con más de 300.000 seguidores en las redes sociales. Suele viajar a destinos top -según sus múltiples postales en Instagram- y fue promotora del Turismo Carretera.

La joven estuvo en pareja con el músico L-Gante, referente de la cumbia 420, allá por 2024.

Video de la joven deambulando por la calle (imágenes sensibles):

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