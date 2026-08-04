Un encargado de edificio defendió a Facundo Moyano y aseguró que intentaba ayudar a la joven. 

Luego de que se conociera el episodio que terminó con la detención del exdiputado Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano, un testigo que presenció parte de la secuencia brindó su versión de lo ocurrido y aseguró que, desde su perspectiva, el dirigente intentaba ayudar a Candela Arizaga, una joven de 23 años que se encontraba semidesnuda y desorientada en la vía pública.

El video de Candela Arizaga deambulando por la calle tras escapar del departamento de Facundo Moyano

Camilo, encargado de un edificio de la zona , aseguró que en ningún momento interpretó que hubiera una situación de violencia entre Moyano y la mujer.

“No era una situación de violencia, no la interpreto así. Interpreto a una persona tratando de ayudar a la otra en medio de una avenida”, sostuvo el hombre.

Según relató, la joven se encontraba completamente desorientada y tenía dificultades para ubicarse. “A ella le costaba ubicarse en tiempo y espacio”, explicó.

Camilo aseguró que durante la secuencia vio a Moyano actuar con normalidad y que, según su percepción, buscaba evitar que la mujer fuera atropellada. "A él lo vi normal. La quería ayudar todo el tiempo. Ella iba por una avenida y la podrían haber chocado", relató.

En cambio, describió a la joven como alterada y aseguró que rechazaba los intentos de asistencia. "Ella estaba alterada, gritaba, no quería que la ayudara él. Quería que se fuera", recordó.

El testigo insistió en que nunca observó una actitud agresiva por parte del exdiputado. "Yo no vi una situación donde él le esté haciendo algo malo. Para mí la quería ayudar. Venía descalza, semidesnuda por la avenida, podía haberla chocado un auto y él quería sacarla de ahí", afirmó.

El momento en que se escapó el perro

Durante la secuencia ocurrió además una situación que terminó separando a Moyano de la joven. La mascota de la mujer se escapó y Camilo decidió intervenir para retener al animal.

“El perrito se escapó de los brazos de ella y ella se terminó yendo para la plaza. No sé qué pasó después. Yo me quedé con el perro, que está acá”, explicó.

Facundo Moyano detenido por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad. Archivo

El encargado aprovechó para enviar un mensaje a la dueña del animal: "Que se entere de que lo tiene una vecina y lo está cuidando, porque me imagino que debe estar preocupada. Era lo que más le preocupaba".

Según la reconstrucción que realizó el testigo, Moyano continuó detrás de la mujer durante aproximadamente una cuadra con la intención de asistirla. "Facundo iba detrás tratando de ayudarla", indicó.

Incluso, contó que él mismo le pidió al exdiputado que continuara detrás de la joven mientras él se quedaba con el perro. "Le dije a Facundo que se quedara tranquilo, que yo le cuidaba el perro y que fuera a buscarla a ella, que estaba mal", recordó.

Qué dijo sobre el estado de Moyano y de la joven

Camilo también se refirió al estado en el que vio al exdiputado durante el episodio: "Él estaba bien, estaba vestido".

Respecto de la joven, sostuvo que Moyano le había manifestado que estaba atravesando "un brote".

Según el encargado, la mujer no quería recibir ayuda de nadie. "No quería que la ayudara él ni un policía que estaba acá a la vuelta. Quería huir de todos”, relató.

Finalmente, Camilo precisó que la secuencia ocurrió alrededor de las 5.20 de la madrugada, cuando él había salido del edificio para sacar la basura y se disponía a regresar al inmueble.