Qué significa la señal de tránsito con forma de diamante que puede generar multas inesperadas a los conductores

Las notificaciones por infracciones en el extranjero pueden tardar hasta tres años en llegar, activando procesos de cobro mediante agencias de deuda suecas.

Los conductores suecos que regresan de sus vacaciones por Europa están recibiendo notificaciones de multas por exceso de velocidad, estacionamiento y peajes impagados. Las autoridades de países como Alemania, Italia y Francia han comenzado el envío masivo de reclamaciones que, en algunos casos, corresponden a infracciones cometidas hace años. La razón: los conductores no identificaron esta importante señal de tránsito.

Muchos viajeros asumen que, al no ser detenidos en el momento o no recibir noticias inmediatas, la infracción pasó desapercibida o ha prescrito. El flujo de sanciones alcanza su punto máximo durante los meses de agosto y septiembre, tras el cierre de la temporada estival. Sin embargo, los registros de cámaras internacionales mantienen los expedientes activos durante periodos prolongados.

¿Qué zonas y señales generan más multas en Europa? En Italia, la entrada no autorizada en las Zonas a Traffico Limitato (ZTL) de los centros urbanos es una de las causas principales de sanción. Por su parte, Francia ha implementado una nueva señal en forma de diamante para carriles específicos cuyo incumplimiento conlleva multas de 1.500 coronas suecas. La falta de conocimiento sobre las reglas locales no exime del pago a los turistas.

Alemania y Hungría también registran altos volúmenes de multas por variaciones de velocidad en zonas de obras o fallos en el sistema de peajes automáticos. Olle Haglund, jurista de M Sverige, advierte que ignorar estas cartas es la peor opción. Si los datos son correctos, el impago deriva en procesos de cobro mediante agencias de crédito suecas, encareciendo el monto original.

¿Qué errores y recomendaciones hay que tener en cuenta? Existen casos documentados de errores administrativos graves en el procesamiento de estas sanciones internacionales. Un propietario recibió una multa de 120 euros por exceso de velocidad cerca de Roma vinculada a una moto de nieve que llevaba diez años fuera de circulación. En otra ocasión, la confusión entre el número cero y la letra "O" en una matrícula generó una reclamación errónea de 420 euros.

Los expertos recomiendan verificar la identidad de la autoridad emisora para evitar estafas o facturas fraudulentas. Si la multa es legítima, el consejo es abonarla dentro del plazo para evitar litigios en tribunales extranjeros. Los conductores que deseen impugnar deben contactar a la autoridad responsable utilizando el inglés si es necesario para aclarar el incidente.