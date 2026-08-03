Obras en el Acceso Sur: habilitaron doble sentido en una calzada y habrá desvíos durante dos meses

Las obras de ampliación y reasfaltado del Acceso Sur entraron en una nueva etapa y trajeron cambios importantes para quienes circulan por la Ruta Nacional 40 . Desde este lunes rige un esquema de desvíos que modifica el tránsito en uno de los sectores más transitados de Mendoza.

Desde este lunes habrá nuevos desvíos en el Acceso Sur por obras de ampliación

Obras en el Acceso Sur: el cambio de circulación que tendrá un tramo desde este lunes

La principal novedad es que un tramo de la calzada oeste pasó a funcionar provisoriamente con doble sentido de circulación. Esta medida permitirá liberar por completo la calzada este para que las cuadrillas trabajen durante dos meses aproxidamente.

El nuevo esquema forma parte del cronograma diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial para avanzar con las obras sin interrumpir por completo el tránsito.

A partir del mediodía, se implementó una canalización de 2,3 km del tránsito sobre la calzada Oeste de la Ruta Nacional 40.

Este sector, comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y la calle Azcuénaga, comenzó a operar temporalmente con doble sentido de circulación. La medida permite liberar por completo la calzada este en esos mismos extremos para que las cuadrillas inicien las tareas operativas sobre el terreno.

La continuidad de los trabajos en la Sección 1

Además, la Sección 1 de la Ruta Nacional 40 mantendrá la modalidad de trabajo que viene desarrollando hasta el momento.

En esta área, las actividades se concentran en el cantero central, que se ejecuta fuera de la zona de circulación vehicular. Específicamente, las labores se realizan desde la calle Paso hacia el sur en la calzada Oeste, y desde la calle Azcuénaga hacia el norte sobre la calzada Este.

Detalles de las tareas y plazos estimados

Las obras planificadas para este tramo de 2.300 metros -ubicados en el extremo sur del sector, más cerca de la Variante Palmira- consisten en la distribución y compactación de una base estabilizada, labores similares a las que actualmente se ejecutan en la Ruta Provincial 22.

Posteriormente, se procederá a la colocación de la nueva carpeta asfáltica. Se estima que el tiempo de ejecución para estas tareas oscilará entre 50 y 55 días. No obstante, las autoridades advirtieron que este plazo podría extenderse si se registran temperaturas extremadamente bajas, dado que las condiciones climáticas adversas impiden la correcta aplicación del material asfáltico.