3 de agosto de 2026 - 20:08

El paso Cristo Redentor seguirá cerrado por las intensas nevadas: que rutas alternativas están habilitadas

La Unidad de Pasos Fronterizos informó que el paso Cristo Redentor permanece inhabilitado sin fecha de reapertura definida. Por esa razón triplican la capacidad de otros pasos para atender el flujo de tránsito entre Argentino y Chile.

Trabajan para despejar ruta 7 y caminos aledaños en alta montaña tras la intensa nevada.

Trabajan para despejar ruta 7 y caminos aledaños en alta montaña tras la intensa nevada.

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Gendarmería
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Unidad de Pasos Fronterizos (UPF), dependiente del Ministerio del Interior, ha intensificado las gestiones diplomáticas y operativas tras el cierre del Paso Cristo Redentor, afectado por una persistente acumulación de nieve.

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La reapertura está sujeta a una evaluación binacional coordinada, priorizando siempre la seguridad y capacidad operativa simultánea en Chile y Argentina.

Coordinación para la reapertura del Paso Cristo Redentor

Para enfrentar esta contingencia, se han establecido niveles de coordinación con los embajadores de ambos países y representantes de los ministerios del Interior y Seguridad. Esta red de monitoreo permanente involucra también a las delegaciones presidenciales, Vialidad y servicios contralores. Sergio Salazar, jefe de la UPF, habló sobre las condiciones para realizar la reapertura del paso: “La habilitación del Sistema Integrado Cristo Redentor solo podrá concretarse cuando Chile y Argentina cuenten simultáneamente con las condiciones necesarias para garantizar un tránsito seguro y una adecuada operación fronteriza”

Qué pasos alternativos están habilitados

Ante el bloqueo del cruce central, los complejos de Jama, Pino Hachado y Cardenal Antonio Samoré se mantienen plenamente operativos y han reforzado sus equipos de atención.

Las autoridades destacaron que estos pasos alternativos han logrado triplicar su capacidad habitual para absorber el aumento de flujo. Salazar aclaró que, si bien pueden existir intermitencias, estas responden exclusivamente a factores climáticos externos. “Estos complejos están funcionando de manera eficiente y, en algunos casos, han llegado a triplicar su capacidad habitual de atención. Esto demuestra que existe preparación, coordinación y una adecuada operación de contingencia”, señaló el jefe de UPF.

Finalmente, la UPF reiteró la importancia de que transportistas y particulares se informen a través de los canales oficiales antes de iniciar sus desplazamientos, ya que las condiciones meteorológicas pueden obligar a variar la operatividad de las rutas durante la jornada.

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