3 de agosto de 2026 - 11:47

Paso Cristo Redentor cerrado: cuánto cuesta mandar un camión a Chile por Neuquén

El paso internacional lleva 20 días cerrado por las intensas nevadas. Ante la demora, exportadores desvían cargas hacia cruces del Sur.

Camiones cruzan a Chile por Neuquén ante el cierre del Cristo Redentor, pero se encarece el flete

Camiones cruzan a Chile por Neuquén ante el cierre del Cristo Redentor, pero se encarece el flete

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Después de varios días de cierre del paso internacional Cristo Redentor por las intensas nevadas en alta montaña, los exportadores comenzaron a buscar alternativas para que las mercaderías con destino a Chile puedan llegar a los puertos trasandinos. Sin embargo, desviar los camiones hacia los pasos ubicados en Neuquén puede encarecer el flete en unos US$ 4.500.

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Carlos Messina, presidente de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), explicó que, después de 20 días de interrupción del corredor internacional, muchas unidades están siendo desviadas hacia Pino Hachado y Cardenal Samoré, ambos en Neuquén.

“El cliente en Chile está necesitando los insumos y muchas empresas no pueden esperar. El tema es que deben asumir un costo importante: hasta Pino Hachado son 2.000 kilómetros, por tanto, el monto es significativo”, explicó.

M&aacute;s de 1.500 de camiones esperan que se habilite el paso Cristo Redentor para poder cruzar a Chile.

Más de 1.500 de camiones esperan que se habilite el paso Cristo Redentor para poder cruzar a Chile.

Cuánto cuesta cruzar a Chile por Neuquén

Entre el recorrido adicional y las cerca de 48 horas de espera que registra actualmente Pino Hachado, llegar a Chile por esta alternativa puede demandar unos cuatro días.

Messina explicó que la mayor cantidad de vehículos también está poniendo a prueba la capacidad habitual del cruce. “Es un paso que está preparado para 70 camiones diarios. Hoy está duplicando o triplicando la cantidad de camiones diarios, con sus limitaciones de personal e infraestructura. Con lo cual hay una demora operativa, pero es un paso ordenado, bien coordinado, que funciona prolijamente”, detalló.

El empresario señaló que hacía muchos años que no se registraba un temporal de estas características y explicó que los costos derivados de tener un camión detenido durante varios días son asumidos por las empresas de transporte.

Desde Aprocam estiman que mantener una unidad parada implica una pérdida de entre US$ 350 y US$ 450 diarios, principalmente por los viajes que deja de realizar. En el caso de los vehículos que transportan mercadería refrigerada, el costo puede elevarse considerablemente.

Sin embargo, ante la extensión del cierre del Cristo Redentor, algunos clientes comenzaron a pedir que los transportistas utilicen los pasos del Sur para garantizar que la mercadería llegue a destino. El desvío suma alrededor de 2.000 kilómetros al recorrido habitual y puede agregar unos US$ 4.500 al valor del flete.

“Hay productos que pueden absorber estos costos, y otros que, por su valor, no. Todo esto depende de los stocks que tienen los clientes en Chile y la necesidad de la mercadería. Sabiendo el tiempo de cierre, las empresas deciden o no enviarlas por otros cruces”, indicó Messina.

Paso Cristo Redentor: camiones esperan para cruzar a Chile

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Cuántos camiones están varados en Mendoza

Mientras tanto, se estima que entre 1.500 y 1.800 camiones permanecen varados en distintos puntos de Mendoza, principalmente en Uspallata y San Martín, a la espera de que se restablezca el tránsito por el corredor internacional.

Los pronósticos anticipan que las nevadas podrían continuar, al menos, hasta el 8 de agosto. No obstante, se prevé una ventana de mejores condiciones meteorológicas durante el martes y el miércoles, que permitiría a Vialidad Nacional avanzar con las tareas de despeje de la ruta.

“Lo que esperamos es que para ese día el camino esté abierto, y no esperar una semana más para que Vialidad entregue el camino, como ha sucedido en otras ocasiones”, planteó el presidente de Aprocam.

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