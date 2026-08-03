3 de agosto de 2026 - 09:35

AUH y SUAF: ANSES confirmó cuánto cobran en agosto y el calendario de pagos

ANSES actualizó las asignaciones para agosto con un incremento del 1,89%. También difundió el cronograma de pagos para AUH, SUAF y AUE.

La AUH y las asignaciones familiares del SUAF tendrán nuevos montos desde agosto tras la actualización aplicada por ANSES.

La AUH y las asignaciones familiares del SUAF tendrán nuevos montos desde agosto tras la actualización aplicada por ANSES.

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Con el incremento, los beneficiarios también cobrarán según el calendario habitual organizado por terminación de DNI. A continuación, los nuevos montos y las fechas de pago de agosto.

Los pagos de AUH, AUE y SUAF se realizar&aacute;n durante agosto seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI de cada beneficiario.

Los pagos de AUH, AUE y SUAF se realizarán durante agosto según la terminación del DNI de cada beneficiario.

AUH, AUE y SUAF: cuándo pagan en agosto de 2026

La actualización de agosto impacta sobre todas las asignaciones administradas por ANSES y responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el aumento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $150.848 por menor. Como ocurre cada mes, ANSES abonará el 80% del beneficio ($120.678,40), mientras que el 20% restante ($30.169,60) quedará retenido hasta la presentación de la Libreta de Salud, Vacunación y Escolaridad.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) también será de $150.848, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $491.173. En la Zona 1 (Patagonia), tanto la AUH como la AUE alcanzarán los $196.103.

Calendario de pago en agosto de AUH, AUE y SUAF

En cuanto al calendario de pagos, ANSES informó las siguientes fechas para la AUH, la AUE y las Asignaciones Familiares por Hijo:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
Adem&aacute;s del haber mensual, los titulares de la AUH seguir&aacute;n recibiendo la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si cumplen los requisitos.

Además del haber mensual, los titulares de la AUH seguirán recibiendo la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si cumplen los requisitos.

Para la Asignación por Prenatal, el cronograma será el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto.

Respecto del SUAF, las asignaciones familiares continuarán calculándose según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Los montos por hijo para agosto serán:

  • Ingresos hasta $1.167.863 o Monotributo Categoría A: $75.433.
  • Ingresos entre $1.167.863 y $1.712.784 o Monotributo Categoría B: $50.884.
  • Ingresos entre $1.712.784 y $1.977.464 o Monotributo Categoría C: $30.777.
  • Ingresos entre $1.977.464 y $6.184.406 o Monotributo Categorías D a H: $15.881.

Además, ANSES recordó que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.092.203 mensuales, el grupo completo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, aunque el ingreso total no supere el tope general.

AUH: qué extras se cobran en agosto de 2026

Además del haber mensual, los titulares de la AUH seguirán percibiendo prestaciones complementarias destinadas a garantizar el acceso a la alimentación.

La Tarjeta Alimentar continuará acreditándose de manera automática con los siguientes montos:

  • Familias con 1 hijo: $72.250.
  • Familias con 2 hijos: $113.299.
  • Familias con 3 o más hijos: $149.425.

También seguirá vigente el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y a quienes cobran la Asignación por Embarazo.

Durante agosto de 2026, este beneficio ascenderá a $56.896 y se depositará automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite.

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