Martes con estabilidad y poco cambio de la temperatura en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada con vientos leves de dirección variable. Tras los temporales recientes, se esperan condiciones estables en la alta montaña.

Este martes en Mendoza se anticipa mayor estabilidad y calma atmosférica en comparación con el escenario de alerta registrado durante los primeros días del mes. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia transitará una jornada agradable y templada por la tarde.

La jornada en el llano estará caracterizada por un estado parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Luego de un amanecer fresco con una mínima de 8°C, la alternancia de sol y nubes permitirá que el termómetro muestre una pausada recuperación diurna, alcanzando una máxima estimada de 19°C durante la tarde.

En la Cordillera, el panorama meteorológico mostrará una tregua tras la seguidilla de nevadas intensas. El reporte oficial prevé un clima estable, sin probabilidad de precipitaciones o temporales inmediatos.