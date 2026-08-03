Qué sectores de la economía mendocina impulsan la demanda de electricidad y cuáles han perdido participación

La demanda de energía eléctrica por parte de las 20 principales actividades económicas de Mendoza creció un 1,5% en el primer semestre de 2026 , en comparación con el mismo período de 2025. La suba está impulsada por un mayor consumo del sector de la Refinación de Petróleo y un salto significativo de las Industrias básicas de hierro y acero.

El uso de la electricidad por parte del sector productivo puede tomarse como una referencia del nivel de actividad que está teniendo cada rama y cómo va ganando -o perdiendo- participación en la economía provincial. El informe mensual sobre la Evolución de la Demanda Eléctrica de Mendoza y Cuyo , elaborado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) , permite analizar esto.

El sector petrolero , aunque ha perdido participación tanto en el PBG como en el consumo energético total de las Grandes Demandas, sigue representando el 33,2% de ese total. Para analizar cómo ha ido variando el uso de electricidad, el EPRE evalúa dos ramas: la Extracción de petróleo crudo y la Refinación del petróleo .

La primera alcanza una participación del 20,5% en la demanda de energía de los usuarios con una utilización intensiva; cuando, históricamente, llegaba a un 31%. De enero a junio de 2026, muestra una reducción del 7,7% con respecto al acumulado de los cinco primeros meses del año pasado. En 2025, por otra parte, tuvo una retracción en el consumo del 5,8%.

El informe del EPRE detalla que esta merma en el uso de electricidad por parte de la Extracción de crudo podría explicarse por la caída en la demanda de un yacimiento (PSUD66MZ), que representa el 16,8% del total de la actividad y registró una disminución del 41,5% en el último año.

Aunque no se puede hacer un paralelo exacto entre producción y uso de la energía eléctrica, las estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación muestran que, en el primer semestre de este año, la extracción de petróleo en Mendoza tuvo una caída del 8,8% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En cambio, la rama de Refinación del petróleo, que tuvo una participación del 6,5% en el total de las grandes demandas el año pasado, registró un incremento del 7,6% en lo que va de 2026. De todos modos, parte de ese crecimiento es una recuperación después de la caída de 2,8% en el consumo de energía durante 2025.

Petróleo

La rama de la industria que repunta

Las Industrias básicas de hierro y acero son la cuarta actividad económica en la provincia con mayor consumo de energía dentro de la categoría de Grandes Demandas. Tiene un 5,2% de participación. En los seis primeros meses del año ha trepado un 137,9% en comparación con el primer semestre de 2025.

El informe del EPRE detalla que esta variación positiva responde en parte a que Ferroglobe Argentina -Globe Metals SRL- paralizó su actividad desde febrero de 2025 hasta junio del mismo año por exceso de inventario de producto terminado. La empresa es una de las principales productoras del mundo de silicio metálico, y de aleaciones a base de silicio y de manganeso.

Sin embargo, Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), señaló que, en junio, el nivel de actividad del sector ha tenido una caída del 3,2% con respecto al mismo mes de 2025; cuando ya se había registrado un descenso interanual (versus el sexto mes de 2024) del 0,7%; y en junio de 2024 la baja había sido de 15,3%.

“Desde junio de 2024 a la fecha, hemos tenido una caída de la actividad del 19%. Es decir, que los indicadores no nos muestran que la actividad esté creciendo, sino todo lo contrario”, resaltó y sumó que las empresas que le prestan servicios al sector minero en otras provincias sí están trabajando mejor, pero no son representativas.

Una vez más, el EPRE mide demanda de energía y no todas las compañías metalmecánicas hacen un uso intensivo de electricidad.

Industria

Vitivinicultura y construcción

La Elaboración de vino, con una participación del 6,5%, terminó 2025 con una baja del 4,4% en sus consumos. Y en el primer semestre de 2026, la tendencia se sostiene, con una disminución de 6,9% en comparación con la primera mitad del año pasado.

La Elaboración de cemento, que se vincula con la construcción (2,4%), ha tenido una reducción interanual del 9,9% en los primeros seis meses de 2026. El EPRE señala que ha habido un descenso en el consumo por parte de Minetti-Capdeville, del 10% acumulado de enero a junio de este año. Sólo ese complejo representa el 98% de la demanda de energía de esta actividad.

Economía mendocina

El análisis realizado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico del consumo de los usuarios de Grandes Demandas va agrupando los sectores de la economía mendocina de distintos modos. Una de ellas es seguir la evolución de la utilización de la energía según las ramas de actividad del Producto Bruto Geográfico (PBG).

El documento aclara que esta variación no equivale directamente al desempeño del PBG, pero constituye un indicador que permite aproximarse al nivel de actividad de los distintos sectores.

Entre enero y junio, Industrias manufactureras incrementó 7,2% su demanda eléctrica; el avance más importante entre las actividades analizadas. El sector representa el 46,8% del consumo total de los grandes usuarios, por lo que su evolución tuvo una incidencia significativa en el resultado general. La recuperación estuvo impulsada principalmente por las industrias básicas de hierro y acero, la refinación de petróleo y la fabricación de envases de vidrio, ordenadas según su incidencia en el incremento de la demanda.

También aumentó el consumo eléctrico de Electricidad, gas y agua, aunque con una participación mucho menor dentro del total. Esta actividad, que representa el 2,4% de la demanda, acumuló una suba del 2,2% durante el primer semestre.

En el extremo opuesto se ubicó Explotación de Minas y Canteras, segundo sector en importancia por consumo eléctrico, con una participación del 20,8%. Durante los primeros seis meses del año, su demanda cayó 7,8%, la reducción más pronunciada entre todas las actividades. Según el informe, la baja se explica fundamentalmente por la menor demanda de la rama de extracción de petróleo crudo.

Los restantes sectores también mostraron números negativos durante el semestre. Agropecuario, que representa el 3,1% del consumo, disminuyó 1,2%; Construcciones, con una participación del 1,1%, cayó 0,6%; y Comercio, Restaurantes y Hoteles, que concentra el 9,7%, retrocedió 2,4%.

A ellos se sumaron Transporte y Comunicaciones, con una baja del 2,7%; Establecimientos Financieros, que cayó 7,1%; y Servicios Comunales, Sociales y Personales, con una disminución del 2,6%.

De esta manera, sólo dos de los nueve sectores relevados aumentaron su consumo eléctrico durante el primer semestre: Industria Manufacturera y Electricidad, Gas y Agua. Sin embargo, el fuerte peso de la industria permitió compensar las caídas del resto y llevar el resultado global a un crecimiento del 1,5%.