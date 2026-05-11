Por la caída de la actividad económica, bajó el consumo de naftas y de electricidad en Mendoza

La caída de la actividad económica no solo se observa en los datos de ventas minoristas que ofrecen tanto los entes públicos como privados sino también en consumos clave . Se trata de las naftas y de la electricidad que no solo tuvieron desempeños pobres el año pasado sino que han seguido a la baja en los meses. En especial durante el primer trimestre de 2026 en donde marzo fue un mes bisagra en líneas generales.

El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas , detalló que durante el primer trimestre de este año, se registró una caída en el consumo de naftas de aproximadamente un 2% interanual . En línea, la publicación Surtidores aportó que durante abril se registró una caída en las ventas de las estaciones de servicio del país en función de datos preliminares de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), previo a la publicación oficial de la Secretaría de Energía.

Dicho sondeo relevó que en abril el consumo de naftas estuvo por debajo de marzo en al menos un 2% en las áreas urbanas. En este contexto, se percibe es una baja en el ticket final de muchos usuarios que desembolsan la misma cantidad, pero obtienen menos nafta. La menor carga de litros por operación se acrecentó luego del incremento mayor al 20% entre marzo y abril. Esto pese al congelamiento de precios estipulado por YPF desde abril hasta el 15 de mayo.

Por otra parte, el informe sobre la evolución de la demanda eléctrica de Cuyo publicado en marzo por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), expresó que en el acumulado trimestral la energía reflejó una caída del 6,8%. En tanto, en los últimos 12 meses hubo una variación negativa del 3,6%. En Mendoza en marzo hubo una variación positiva de 0,6% respecto del mismo mes del año anterior.

No obstante, en el acumulado trimestral del 2026 la caída en el consumo de electricidad fue de 7,4% mientras que en el último año móvil experimentó una variación negativa de 3,8%. Las principales distribuidoras de la provincia registraron en marzo una baja de 1,8% en la demanda mientras que en los primeros tres meses el derrumbe fue de 10%. En los últimos 12 meses hubo una baja de 4,3%.

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En contraposición, los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes una variación de +11,5% respecto de marzo 2025 (+10,7 % respecto del mes anterior). En el acumulado de los tres primeros meses del año se observó un incremento del 5,7% mientras que, en el último año móvil tuvo una variación de -1,5%. De los veinte GUMAS de la Provincia, solo seis experimentaron reducciones en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.

Inercia de baja

Al observar lo sucedido en el primer trimestre, pareciera que hay una inercia de baja tanto en el consumo de naftas como de electricidad que viene desde el año pasado. Según el informe de la economía de Mendoza 2025 publicado por el Ieral de la Fundación Mediterránea, en 2025 los rubros tradicionales —supermercados, centros comerciales y combustibles— tuvieron un desempeño débil. Lo mismo sucedió con Electricidad y gas (3% del PBG) que también registró una caída en el consumo según el trabajo mencionado.

“En particular, descendió tanto la demanda eléctrica como la de gas, lo que reflejó la menor actividad en varios sectores y restricciones en los hogares”, destacaron desde la Mediterránea. El informe sumó que la recuperación de estos sectores irá de la mano de lo que suceda con la actividad económica y el consumo en general.

El economista José Vargas explicó que la razón principal de la caída en el consumo de combustibles en lo que va del año, tiene que ver con el fuerte aumento que tuvieron. En especial a partir de marzo ya que si bien en enero y febrero hubo bajas, en marzo se registró la más fuerte. Si el sondeo de Surtidores se confirma con los datos que luego aporte la Secretaría de Energía de la Nación, abril muestra una profundización de la baja en el consumo.

“Dentro de las naftas, la de mayor caída fue la Súper con un porcentaje del 4% promedio”, reafirmó Vargas. Sumó que ese es uno de los motivos por los que se afianza la reconversión de muchos vehículos hacia GNC. “Lamentablemente, por la suba de costos, la carga impositiva y la guerra de Medio Oriente se proyecta que las naftas sigan su carrera ascendente en los meses siguientes”, sumó el profesional.

La mirada de las estaciones de servicio

Las subas de los precios de los combustibles son decisiones de las petroleras en lo que las estaciones de servicio no tienen incidencia. Sin embargo, la situación les impacta de lleno. En tanto, el presidente de Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (Amena), Domingo Franchetti, expresó que los costos y las ventas van en distintas velocidades. Los primeros suben en proporción al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como es el caso de los sueldos y otros que tuvieron fuerte impacto en el sector.

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Sin embargo, el empresario expresó que otros costos se han logrado equiparar como por caso el de la energía eléctrica que para ellos presentó bajas debido a la posibilidad de importación y a las desregulaciones implementadas. Por otra parte, Franchetti recordó que el Gobierno nacional pospuso la aplicación de los impuestos a los combustibles, pero que desde las provincias todavía están fuertemente afectados.

“Seguimos con el peor impuesto de todos que es Ingresos Brutos por ser el más regresivo”, puntualizó el dirigente empresario. Agregó que se trata de un tributo que impacta fuertemente en la ganancia final. Por último, agregó que los costos financieros son cada vez son más influyentes para las estaciones dado que el cliente, en su mayoría, paga con alguna billetera virtual.

Si bien los dueños de estaciones no poseen –grosso modo- potestad con los precios de combustibles desde Amena expresaron que poseen diversas estrategias para afrontar las dificultades. Entre ellas, cuentan con una mesa de compras (al por mayor), donde se unen para generar reducción de costos.

“Esto funciona y muy bien”, sumó Frachetti. La mesa se aplica para la compra de uniformes, materiales eléctricos, pintura, contratación de servicios profesionales, compra de repuestos, reparaciones, etc. “En este momento estamos con el tema vacunas, donde el operador paga solo el 50% del costo”, expresó el empresario quien agregó suman acuerdos para reducir costos en el actual contexto.