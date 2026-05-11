Mendoza implementa las subastas judiciales electrónicas: cómo funcionarán

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó la implementación del sistema de subastas judiciales electrónicas , un mecanismo que permitirá realizar remates de bienes mediante una plataforma digital administrada por el Poder Judicial. La decisión quedó formalizada a través de la Acordada 32.585, publicada en el Boletín Oficial provincial, y representa un cambio importante en materia de modernización judicial.

Con este nuevo esquema, las tradicionales subastas presenciales comenzarán a migrar hacia un formato online que busca reducir riesgos de fraude, ampliar el acceso de participantes y garantizar mayor transparencia en las operaciones.

La iniciativa se enmarca en las reformas incorporadas por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, que ya contemplaba la posibilidad de implementar remates electrónicos, aunque faltaba la reglamentación operativa para su puesta en marcha.

Cómo funcionará el nuevo sistema de subastas electrónicas

El sistema se desarrollará a través de un portal digital habilitado por la Suprema Corte de Justicia, desde donde se publicarán las subastas y se recibirán las ofertas de manera virtual. Según explicó el máximo tribunal provincial, la plataforma contará con mecanismos destinados a garantizar disponibilidad permanente, accesibilidad y seguridad informática.

La modalidad permitirá que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda participar de las pujas desde una computadora o dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de concurrir físicamente a un juzgado o salón de remates.

Desde la Corte sostuvieron que este sistema aporta “mayor dinamismo” a los procesos judiciales y mejora la publicidad de las operaciones, uno de los puntos históricamente cuestionados en las subastas tradicionales.

El modelo ya funciona en distintas provincias argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, San Luis y Catamarca, además de haber sido incorporado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

image

Registro obligatorio para quienes quieran ofertar

Uno de los puntos centrales de la acordada es la creación del Registro General de Postores, que funcionará bajo la órbita de la Oficina de Subastas Judiciales. Toda persona interesada en participar en una subasta electrónica deberá inscribirse previamente y presentar la documentación requerida para quedar habilitada.

La Corte explicó que el objetivo es evitar maniobras fraudulentas o abusivas y fortalecer la trazabilidad de las operaciones.

El registro comenzará a funcionar desde el día hábil siguiente a la publicación de la acordada y será obligatorio para participar en las pujas online. A partir de este sistema, el Poder Judicial podrá verificar identidad, antecedentes y condiciones de los participantes antes de habilitarlos para ofertar.

Reglamento de Subastas Judiciales Electrónicas Mendoza

Transparencia, control y reducción de discrecionalidad

Uno de los principales argumentos utilizados por la Suprema Corte para impulsar este cambio es la necesidad de reforzar la transparencia de los procesos judiciales vinculados a remates de bienes. Las subastas presenciales históricamente estuvieron expuestas a cuestionamientos por posibles acuerdos informales, baja concurrencia, manipulación de ofertas o falta de publicidad suficiente.

Con el sistema digital, todas las ofertas quedarán registradas electrónicamente, con trazabilidad y control informático, lo que permitirá reducir márgenes de discrecionalidad y mejorar la fiscalización de las operaciones.

Además, el acceso online podría ampliar significativamente el universo de participantes, incrementando la competencia y mejorando el valor final de venta de los bienes subastados.

Desde el Poder Judicial también remarcaron que la modalidad facilitará el trabajo de martilleros públicos, quienes deberán adaptarse al uso del portal y cumplir con los nuevos requisitos tecnológicos y administrativos.

Qué bienes podrán subastarse

Aunque la acordada no detalla específicamente los tipos de bienes incluidos, el sistema está previsto para todas aquellas subastas judiciales reguladas por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.

Esto abarca inmuebles, vehículos, maquinarias, mercadería y otros bienes sujetos a ejecución judicial.

En adelante, buena parte de esos remates podrían realizarse de forma íntegramente digital, dependiendo del cronograma de implementación que defina la Suprema Corte.

Consultados sobre el impacto que esto podría tener en el trabajo que realizan las casas de subastas en la provincia, desde una tradicional respondieron que rematan lo que la gente elige vender por voluntad propia, pero sin tratarse de bienes embargados o que se subastan en el marco de un proceso judicial.